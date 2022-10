Πολυτιμότερος παίκτης στη La Liga για τον Σεπτέμβριο ο Βαλβέρδε

Ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής στην ισπανική La Liga για τον μήνα Σεπτέμβριο, ψηφίστηκε ο 24χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φεντερίκο Βαλβέρδε!

Ο Ουρουγουανός σκόραρε τόσο στη νίκη της «βασίλισσας» με 2-1 στο μαδριλένικο ντέρμπι με την Ατλέτικο, όσο και στο επιβλητικό 4-1 με αντίπαλο τη Μαγιόρκα, ενώ πρόλαβε να «σερβίρει» ασίστ στο 2-1 της Ρεάλ επί της Μπέτις, σε ένα παιχνίδι στο οποίο πέρασε ως αλλαγή και αγωνίστηκε για μόλις 27 λεπτά.

Federico Valverdeeee! 🇺🇾 @fedeevalverde



🤍🤍 @realmadriden's pride and joy is the #LaLigaSantander 'Player of the Month' for September! ✨#POTM #MVP