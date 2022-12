Κορυφαίος του Άρη για το Νοέμβριο ο Κακόριν

Ο Άρης με ανακοίνωση του γνωστοποιεί ότι κορυφαίος παίκτης για τον μήνα Νοέμβριο αναδείχθηκε ο Αλεξάντερ Κακόριν.

Ο Ρώσος φορ της ελαφράς ταξιαρχίας αποδεικνύεται παίχτης διαφοράς σε αρκετά παιχνίδια και αποτελεί πρωταγωνιστή στην πορεία της φετινής σεζόν.

Η ανάρτηση:

🟢 Ο ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΑΚΟΡΙΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 🙏

ο επιθετικός της ομάδας μας παρέλαβε το βραβείο από το χορηγό μας, εταιρεία CoinsPaid @coinspaid

Ο Αλεξάντερ σκόραρε δυο φορές στους αγώνες με την Πάφο και την Ομόνοια.

Συγχαρητήρια! Πάμε Σάσια🔝

🟢 ALEXANDER KOKORIN IS THE PLAYER OF NOVEMBER 🙏 @kokorin9