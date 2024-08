Αυτή είναι η νέα ομάδα του Βαλμπουένα

Ο πρώην Γάλλος άσος του Απόλλωνα Ματιέ Βαλμπουενά θα συνεχίσει τη καριέρα του στην νεοφώτιστη ομάδα της Super League Athens Kallithea FC, με ελεύθερη μεταγραφή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας από την Καλλιθέα και το καλωσόρισμα στον Γάλλο σταρ:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού Mathieu Valbuena με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Valbuena, 39, έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Γαλλίας με τη Marseille, μετράει 122 συμμετοχές συνολικά μεταξύ UEFA Champions League και UEFA Conference League και 52 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.

Γεννημένος στη Bruges, βόρεια του Bordeaux, ο Valbuena ξεκίνησε την καριέρα του με την τοπική ομάδα Libourne Saint-Seurin, οδηγώντας την γρήγορα στην άνοδο στη Ligue 2 και εξασφαλίζοντας τη μεταγραφή του στην Olympique de Marseille σε ηλικία 21 ετών.

Ο Valbuena πέρασε οχτώ σεζόν στη Marseille από το 2006/07 έως το 2013/14, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ligue 1 τη σεζόν 2009/10, το πρώτο της ομάδας μετά απο 18 χρόνια (και το τελευταίο της μέχρι και σήμερα), κατακτώντας το Coupe de la Ligue τις τρεις διαδοχικές σεζόν 2009/10, 2010/11 και 2011/12, και καταγράφοντας 330 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 38 γκολ και 58 ασίστ.

Σε επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ο Valbuena βοήθησε τη Marseille να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του UEFA Champions League και σημείωσε 48 συνολικά συμμετοχές με τέσσερα γκολ και έξι ασίστ μεταξύ UEFA Champions League και UEFA Europa League, με κορυφαίες στιγμές ένα νικητήριο γκολ κόντρα στη Liverpool στο Anfield (2007/08 Champions League), ένα νικητήριο γκολ εναντίον της Dortmund στο Westfalenstadion (2011/12 Champions League), και μία νικητήρια ασίστ επί της Inter Milan στο San Siro (2011/12 Champions League).

Μετά την αποχώρησή του από την ομάδα για να ενταχθεί στην Dinamo Moscow τον Αύγουστο 2014, η Marseille απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 28 του Valbuena.

Μετά από μία άκρως παραγωγική θητεία στη Μόσχα, καταγράφοντας έξι τέρματα και 17 ασίστ σε 40 αγώνες μεταξύ ρωσικής Premier League και Europa League, ο Valbuena επέστρεψε στη Γαλλία με τη Lyon τον Αύγουστο 2015.

Μέσα σε δύο σεζόν, ο Valbuena βοήθησε τη Lyon να τερματίσει δεύτερη στη Ligue 1 τη σεζόν 2015/16 και να φτάσει στα ημιτελικά του Europa League τη σεζόν 2016/17, μετρώντας 76 συνολικά εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 12 τέρματα και 14 ασίστ.

Ο επόμενος σταθμός του Valbuena ήταν ο τουρκικός γίγαντας Fenerbahçe, όπου συνέχισε τα επιθετικά του κατορθώματα με 12 γκολ and 24 ασίστ σε 71 συνολικά αγώνες στη διάρκεια δύο σεζόν, προτού έρθει τελικά στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό.

Ο Valbuena έγινε ο αγαπημένος των φιλάθλων σε μία άκρως επιτυχημένη τετραετία στον Πειραιά, κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στη Super League για τις σεζόν 2019/20, 2020/21 και 2021/22, καθώς και το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2019/20, μετρώντας 82 συνολικά συμμετοχές στις εγχώριες διοργανώσεις με 14 γκολ και 27 ασίστ.

Στην Ευρώπη, ο Valbuena σημείωσε 39 συμμετοχές συνολικά, με τρία γκολ και 13 ασίστ μεταξύ Champions League και Europa League, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να φτάσει μέχρι τους 16 του Europa League σε διαδοχικές σεζόν το 2019/20 και το 2020/21, με τις κορυφαίες στιγμές του να περιλαμβάνουν μία ασίστ στην περίφημη νίκη των Κόκκινων κόντρα στην Arsenal στο Emirates τον Φεβρουάριο 2020.

Έχοντας αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, ο Valbuena πέρασε την περσινή σεζόν στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού, καταγράφοντας 36 συνολικά εμφανίσεις με οχτώ γκολ και πέντε ασίστ.

Ως διεθνής, ο Valbuena μετράει 52 συμμετοχές με την Εθνική Γαλλίας, καταγράφοντας οκτώ γκολ και 20 ασίστ, συμπεριλαμβανομένων δύο γκολ και δύο ασίστ στο 2014 FIFA World Cup στη Βραζιλία, όπου η Γαλλία έφτασε στα προημιτελικά.

Valbuena: “Είμαι πολύ χαρούμενος για τον ερχομό μου στην Athens Kallithea. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω όλους στην ομάδα και ανυπομονώ για τον πρώτο αγώνα της σεζόν. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η δέσμευσή μου να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε αγώνα και εύχομαι να έχουμε μία δυνατή σεζόν. Θέλω, επίσης, να προσθέσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιστροφή μου στην Ελλάδα, αυτή η χώρα είναι υπέροχη.»

Καλωσήρθες, Mathieu.

