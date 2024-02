«Πανηγυρίζουν οι πανίσχυροι χούλιγκαν, απέδειξαν ξανά who is the boss»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Φαντάρος, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΠ (ως εκπρόσωπος της Νέας Σαλαμίνας), εκφράζεται κατά της απόφασης του αθλητικού δικαστή να διεξαχθεί ο αγώνας κυπέλλου Απόλλων-ΑΕΛ που είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων, τονίζοντας πως αυτοί που πανηγυρίζουν είναι οι χούλιγκαν οι οποίοι νιώθουν πανίσχυροι και απέδειξαν για άλλη μια φορά πως... είναι τα αφεντικά.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Φυσιολογικά και οι δύο ομάδες δηλώνουν ικανοποιημένες από την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Ο κάθε ένας σκέφτεται το τομάρι του! Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ικανοποιημένος όμως και ο κάθε αγνός, απλός φίλαθλος!

Αυτοί που είναι όμως σίγουρα ικανοποιημένοι και πανηγυρίζουν νιώθωντας πλέον πανίσχυροι είναι οι χούλιγκαν οι οποίοι απέδειξαν για άλλη μια φορά... who is the boss...

Ας μας παρατήσουν όλοι αυτοί οι... υπεύθυνοι που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ... για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα. Ούτε θέληση ούτε και κότσια έχετε κύριοι.

Επομένως,

Χούλιγκαν - Πολιτεία... στάνταρ 1!!!

Βία - Ποδόσφαιρο 10-0!!!