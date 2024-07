«Πρόταση του ΑΠΟΕΛ για Ελ Τζεμίλι»

Ρεπορτάζ του βουλγαρικού temasport, αναφέρει πως ο ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στην Λέφσκι για την απόκτηση του Ελ Τζεμίλι, πρώην ακραίου επιθετικού του Ακρίτα Χλώρακας.

Όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι, τόσο οι πρωταθλητές όσο και η τουρκική, Fatih Karagumruk ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και το έχουν εκφράσει με επίσημο τρόπο.

Ο 21χρονος Ισπανός Τζαουάντ Ελ Τζεμίλι μπορεί να αγωνιστεί στα δύο άκρα της επίθεσης αλλά και πίσω από τον επιθετικό. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 35 συμμετοχές και 8 γκολ ενώ έδωσε και πέντε ασίστ.

