Ένας αθόρυβος, εύστροφος χαφ για ΑΠΟΕΛ

Η απόκτηση του Μάριους Κόρμπου από τον ΑΠΟΕΛ μπορεί να ξάφνιασε παρόλα αυτά οι ιθύνοντες των πρωταθλητών ξέρουν πως ο 22χρονος Ρουμάνος χαφ μπορεί να αποδειχθεί λίρα εκατό στη προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα μέσα στη σεζόν.

Ο Κόρμπου μπορεί να αγωνιστεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής έχοντας πιο επιθετικά παρά αμυντικά χαρακτηριστικά. Έχει επίσης την ευχέρεια να καλύψει τη θέση του δεύτερου επιθετικού αλλά και του αριστερού winger.

Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο παίκτη που δίνει αρκετές λύσεις στον Νταβίντ Γκαγιέγο. Βεβαίως είναι σε εξαιρετική ηλικία έχοντας μεγάλη προοπτική.

Η σελίδα, Foot Roumain η οποία ασχολείται με θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας σημειώνει για τον Κόρμπου:

«Έχοντας φύγει ελεύθερος από την Ακαδημία Πούσκας, ο Κόρμπου εντάχθηκε στον πρωταθλητή και μεγαλύτερο σύλλογο στην Κύπρο, ΑΠΟΕΛ όπου μπορεί να αγωνιστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μία καλή επιλογή για έναν παίκτη που δεν κάνει θόρυβο, πολύ καλό με την Κ21 της χώρας. Είναι ένας εύστροφος και πολύπλευρος χαφ που μπορεί να έχει συνέχεια στην καριέρα του».

