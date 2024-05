«Ο Ζέφτε πάει Ρέιντζερς»

Η σελίδα Central FLUMINENSE αναφέρεται στο μέλλον του Ζέφτε Βιντάλ.

Η συγκεκριμένη σελίδα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα που αφορούν την βραζιλιάνικη ομάδα και σημειώνει πως παρόλο που ο ΑΠΟΕΛ εξέφρασε την θέληση να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ζέφτε, αυτός θα καταλήξει στην Ρέιντζερς.

Θυμίζουμε πως η Ρέιντζερς εξέφρασε ενδιαφέρον και μεσούσης της σεζόν για τον ακραίο μπακ του ΑΠΟΕΛ ο οποίος τελικά παρέμεινε στην ομάδα. Από τον ΑΠΟΕΛ τόνισαν ότι θέλουν να τον κρατήσουν και του χρόνου στον Αρχάγγελο, ωστόσο οι συμπατριώτες του έχουν διαφορετική άποψη για το μέλλον του.

⚠️‼️ Exclusiva da Central:



Apesar do interesse do Apoel em manter o jogador, Jefté será jogador do Rangers, da Escócia, a partir de julho.



Negócio confirmado. pic.twitter.com/mSZAEx0r4L