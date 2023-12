ΑΠΟΕΛ: Άλλαξε όνομα το προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος - Λεπτομέρειες για το ντιλ

Τη συμφωνία του με την εταιρεία «Ta Meri Finance», το λογότυπο της οποίας έχει ήδη ντύσει το προπονητικό κέντρο της ομάδας στον Αρχάγγελο, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ, ενημερώνοντας και για τη μετονομασία του προπονητικού σε «Ta Meri Finance - Αρχάγγελος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και η «Ta Meri Finance», η πρωτοποριακή ψηφιακή επιλογή για οικονομικές και επενδυτικές συναλλαγές απόκτησης αυτοκινήτων, ανακοινώνουν τη χορηγική τους συνεργασία για την ποδοσφαιρική σεζόν 2023-2024.

Το λογότυπο της «Ta Meri Finance», ήδη έχει «ντύσει» το προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος, το οποίο πλέον μετονομάζεται σε «Ta Meri Finance - Αρχάγγελος».

Ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ Πρόδρομος Πετρίδης χαιρετίζοντας τη νέα συνεργασία δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που προσθέτουμε ένα νέο συνεργάτη στη χορηγική μας ομάδα. Μια νέα εταιρεία που επιλέγει να συνεργαστεί με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου, γνωρίζοντας την επιρροή της, στην κυπριακή αγορά. Πρόθεση μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις με το νέο μας χορηγό και γι' αυτό καλώ τους φιλάθλους μας να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες του, δείχνοντας και την έκταση του κόσμου μας»

Ο εκτελεστικός Διευθυντής της «Ta Meri Finance», δήλωσε:

«Η χορηγική μας συνεργασία με τον ΑΠΟΕΛ, για την ποδοσφαιρική σεζόν 2023-2024 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την «Ta Meri Finance».

Είμαστε γεμάτοι με απέραντη ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό για αυτή τη συνεργασία, η οποία αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια απλή χορηγία. Είναι μια απόδειξη των κοινών μας αξιών της αριστείας, της αφοσίωσης και της επιδίωξης του μεγαλείου.

Πιστεύουμε στη δύναμη των ισχυρών συνεργασιών και είμαστε ενθουσιασμένοι που ευθυγραμμίζουμε την επωνυμία μας με το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ. Μια ομάδα με κύρια στοιχεία, την ανθεκτικότητα, το πάθος και πνεύμα νικητή.

Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι μας, αλλά και μια ευκαιρία να συνδεθούμε με την κοινότητά μας, να μοιραστούμε το πάθος μας για αριστεία στη χρηματοδότηση αυτοκινήτων και να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας ότι μπορούμε να κάνουμε την απόκτηση αυτοκίνητων που αποτελούν όνειρο, να γίνει πραγματικότητα.

Η συνεργασία σηματοδοτεί την αρχή ενός ταξιδιού που υπόσχεται να φέρει καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης αυτοκινήτων πιο κοντά σε όλους.

Ανυπομονούμε για μια σεζόν με κοινές επιτυχίες, τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου όσο και στον τομέα της χρηματοδότησης αυτοκινήτων»

About «Ta Meri Finance»

Pioneering the Future of Car Financing in Cyprus

At Ta Meri Finance, we are proud to stand as the first licensed financial leasing Company by Central Bank of Cyprus.

We're more than just a company; we're your partners in making your dream car ownership a reality.

It's not just about financing a car but to help you drive your dream car today and not tomorrow

Our vision is to:

- "Transform Your Car Buying Experience: We make buying a car exciting and easy. Expect innovative solutions, dependable service, and a smooth, satisfying process from start to finish."

- Empower our clients to achieve driving their dream car, supported by our robust and user-friendly financing solutions.

"Drive with Confidence, Finance with Ease" – this motto is the cornerstone of our approach, reflecting our commitment to providing transparent, tailored, and top-tier financing services. We ensure that every client's path to car ownership is smooth, straightforward, and customized to their unique preferences and needs.

A Commitment Beyond Financing

We are more than a finance provider; we are partners in your automotive journey.

Got your eye on a new car? Need flexible financing? We invite you to explore the possibilities with us

Visit our website https://www.tamerifinance.com to learn more, and let us guide you to an easy and straightforward process to drive your dream car today.