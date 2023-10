Δεν επέστρεψα για να επιστρέψω ούτε παίζω για να παίζω… 

Ο Σταύρος Γαβριήλ ξεχώρισε πέρυσι στον Ακρίτα Χλώρακας σε μία γεμάτη γι΄αυτόν χρονιά με 32 συμμετοχές και πέντε γκολ.

Ο 21χρονος επέστρεψε μετά το τέλος της περιόδου στον ΑΠΟΕΛ ανεξάρτητα με το γεγονός αυτό, έχοντας το γνωστό σύννεφο από πάνω του. Δηλαδή αν ήρθε πίσω απλά για να έρθει… Η λογική θα πει πως αυτό το σύννεφο θα έπρεπε να έχει εξαφανιστεί. Όμως άλλο λογική άλλο Κύπρος. Ευτυχώς για τον ίδιο, σε αυτή την περίπτωση επικράτησε η λογική. Δηλαδή ο νεαρός επιθετικός πήρε την ευκαιρία που άξιζε, την ευκαιρία που κέρδισε στη Λευκωσία με την παρουσία του στην Χλώρακα.

Ο Γαβριήλ χρειάστηκε σε μία δύσκολη στιγμή να αγωνιστεί σε μία θέση που δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου ενώ προηγουμένως δεν μέτρησε καν αρκετές συμμετοχές στη δική του θέση, του winger. Όντας ο κεντρικός επιθετικός λοιπόν, έδειξε ότι δεν ήρθε για να έρθει απλά. Ήταν πολύ καλός στα παιχνίδια με Πάφο και Εθνικό δείχνοντας πως έχει μεταξύ άλλων και το γκολ. Πολύ γρήγορος με την μπάλα και ικανός στο one on one, ο Γαβριήλ αναδείχθηκε MVP του αγώνα με τον Εθνικό Άχνας κερδίζοντας δικαίως το χειροκρότημα και την αναγνώριση από τον κόσμο.

Πλέον αποτελεί μία βασική επιλογή για τον Ρικάρντο Σα Πίντο και αυτό που περιμένουμε να κάνει είναι αυτό που… κάνει. Να συνεχίσει την σκληρή δουλειά για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.