Ράφα Λόπες: «Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να είμαι χαρούμενος, ξέρω τι αξίζει αυτή η ομάδα»

Ο Ράφα Λόπες με ανάρτηση στο λογαριασμό του στα ΜΚΔ δείχνει φανερά τη στεναχώρια του μετά τα αρνητικά αποτελέσματα της Ανόρθωσης και ζήτα από τον κόσμο της ομάδας να μείνουν δίπλα τους και να μην τα παρατήσουν όπως θα κάνουν και οι ποδοσφαιριστές.

«Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα για να πανηγυρίσω. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να είμαι χαρούμενος. Ούτε καν το γκολ. Είμαι εξοργισμένος γιατί ξέρω τι αξίζει αυτή η ομάδα και πόσο δουλέψαμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να αρνηθούμε να τα παρατήσουμε γιατί αξίζουμε όλοι περισσότερα.»

There is absolutely nothing to celebrate, honestly. There is nothing to feel happy about. Not even the goal. It’s frustrating because I know the worth of this team and how much we’ve worked to achieve good results. We must refuse to give up, because we all deserve so much more. pic.twitter.com/4Nj5vesEGB