Σήμα… κινδύνου από Μιχάλη Νεοφύτου: «Προβληματίζομαι για την επόμενη μέρα»

Σήμα... κινδύνου για την κατάσταση στην Ανόρθωση εξέπεμψε μέσω ανάρτησής του, ο Μιχάλης Νεοφύτου.

Σε αυτή σημειώνει πως αντί η μεταβίβαση των μετοχών να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, έχουν δημιουργηθεί πιο σοβαρά και εκφράζει προβληματισμούς για την εύρυθμη λειτουργία.

Αναλυτικά:

«ΩΣ ΠPΩHN EΠIKEΦAΛHΣ THΣ ΠPOΣΦATHΣ ΔIOIKOYΣAΣ EΠITPOΠHΣ ΠOY ETPEΞE TO ΣΩMATEIO MAΣ ΣE MIA ΠOΛY ΔYΣKOΛH ΦAΣH, AΛΛA KAI ΩΣ ANΘPΩΠOΣ ΠOY YΠHPETHΣA ME AΦOΣIΩΣH THN ANOPΘΩΣH MAΣ NIΩΘΩ THN YΠOXPEΩΣH NA EKΦPAΣΩ AYTA ΠOY NIΩΘΩ KAI BΛEΠΩ TON TEΛEYTAIO KAIPO.

AYTO ΠOY BΛEΠΩ EINAI OTI META THN METABIBAΣH TΩN METOXΩN, H OMAΔA MAΣ ANTI NA KINHΘEI ΣTHN EΠOMENH MEPA, EXOYN ΔHMIOYPΓHΘEI ΣOBAPA ΘEMATA ΠOY AΦOPOYN THN BIΩΣIMOTHTA THΣ KAI THN EYPYΘMH ΛEITOYPΓIA THΣ.

ΠPOBΛHMATIZOMAI ΓIA THN EΠOMENH MEPA, ΠPOBΛHMATIZOMAI ΓIA TO ΠΩΣ KAI ΠOY ΘA BAΔIΣEI TO ΣΩMATEIO MAΣ.META TH METABIBAΣH TΩN METOXΩN ΔEN EIΔAME OYΣIAΣTIKA AΠOTEΛEΣMATA KAI OYTE OYΣIAΣTIKH EIΣPOH ΦPEΣKOY XPHMATOΣ ΣTA TAMEIA, KATI ΠOY EIXE YΠOΣXEΘEI KAI EIXE EΓΓYHΘEI ENΩΠION THΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ O NYN ΠPOEΔPOΣ TOY ΣΩMATEIOY.

H MEXPI TΩPA EIKONA ΠOY BΓAZEI O ΣYΛΛOΓOΣ KAI OI TPEIΣ ΠAPAITHΣEIΣ MEΛΩN TOY ΣYMBOYΛIOY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ TOY ANAΠΛHPΩTH ΠPOEΔPOY KAI ΤΟΥ EKTEΛEΣTIKOY ΣYMBOYΛOY EΠIBEBAIΩNOYN TIΣ ANHΣYXIEΣ MOY ΓIA THN EYPYΘMH ΛEITOYPΓIA KAI BIΩΣIMOTHTA TOY ΣYΛΛOΓOY.

ΘEΩPΩ EΠIΣHΣ OTI ME TIΣ MEXPI TΩPA ΔPAΣEIΣ TOY KAI MH ΔPAΣEIΣ TOY ΠPOEΔPOY TOY ΣΩMATEIOY K. XPIΣTOΥ X”ΣTEΦANOY ΔEN EMΠNEEI EMΠIΣTOΣYNH KAI AΞIOΠIΣTIA. ΔEN EXEI YΛOΠOIHΣEI TIΠOTA AΠO AYTA ΠOY YΠOΣXEΘHKE ΣTHN ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH KAI ΣIΓOYPA EΠHPEAΣE KAI THN AΠOΦAΣH THΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ. ΔHΛΩΣE ENΩΠION THΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ OTI EXEI ATOMA ΠOY ΘA EBAZAN AMEΣA MIΣO EKATOMMYPIO. ΠOY EINAI TO MIΣO EKATOMMYPIO; ΠAPOMOIA ΔHΛΩNE KAI O KOΣ. ΣANTHΣ ME TOYΣ EΠENΔYTEΣ TΩN 2 EKATOMMYPIΩN KAI EIΔAME THN KATAΛHΞH.

AN ΘEΛOYME NA ΣΩΣOYME THN ANOPΘΩΣH O KOΣMOΣ THΣ ΘA ΠPEΠEI ΠΛEON NA EINAI YΠOΨIAΣMENOΣ NA ΠAPAKOΛOYΘEI KAI NA ENHMEPΩNETAI ΓIA TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ THΣ OMAΔAΣ KAI NA AΠAITEI AYTA ΠOY YΠOΣXONTAI OI ΔIOIKHΣEIΣ NA TA YΛOΠOIOYN, AΛΛIΩΣ NA TOYΣ ΣTEΛΛEI ΣΠITI TOYΣ.

H ANOPΘΩΣH EINAI ΣTA OPIA THΣ ANYΠOΛHΨIAΣ KAI ΔEN EXOYME ΠEPIΘΩPIA ΣΠATAΛHΣ XPONOY

H ANOPΘΩΣH KINΔYNEYEI.

YΓ. TA ΠIO ΠANΩ EINAI ΓIA ΠPOBΛHMATIΣMO KAI OXI ΓIA NA ΣΠEIPΩ OΠOIAΔHΠOTE ΔIXONOIA ΣTON KOΣMO».