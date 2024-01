Μακούν: Πακέτο με Ρονάλντο στη «Γιούβε» αντί Άρσεναλ και Ρεάλ - Οι 300.000 έγιναν 1,2 εκ. 

Στα 23 του ο Κρίστιαν Μακούν και ενώ από το 2020 μέχρι σήμερα αγωνιζόταν στις ΗΠΑ, επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ανόρθωσης.

Ο Βενεζουελάνος πολυθεσίτης αμυντικός (αριστεροπόδαρος) έρχεται να ενισχύσει την Κυρία στη προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στην κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος.

Βλέποντας πάντως παλαιότερα ρεπορτάζ για τον Μακούν, αντιλαμβάνεται κανείς πως πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή για τον οποίο πριν από 6 χρόνια, τεράστιοι συλλόγοι ενδιαφέρθηκαν να τον αποκτήσουν.

Στα 18 του... σφαγή

Ο νέος ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης ξεκίνησε την καριέρα του στη Ζαμόρα της πατρίδας του. Από το 2016 μέχρι το 2018 αγωνίστηκε εκεί μέχρι να πάρει μεταγραφή στην Γιουβέντους. Όπως έγραψε ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο τότε, η «Γιούβε» κέρδισε την μάχη για τον 18χρονο Μακούν τον οποίο είχαν στα ραντάρ τους τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Άρσεναλ. Στο τέλος τον απέκτησε μαζί με τον Κριστιάνο!

However, it seems they have been beaten to a deal for the Venezuelan youngster by Serie A giants Juventus. to Sky Sport Italia reporter Di Marzio, Cristiano Ronaldo was not the only footballer to jet into Turin’s Caselle Airport over the weekend.

Στην ιταλική ομάδα έμεινε για ένα χρόνο με το δεύτερο μισό πάντως να το περνά στην Ζαμόρα με την μορφή δανεισμού. Το 2020 έκανε το μεγάλο βήμα μετακομίζοντας στις ΗΠΑ για την Ίντερ Μαϊάμι. Έπαιξε επίσης σε Fort Lauderdale και Charlotte.

Να σημειώσουμε τέλος πως από το 2017 μέχρι σήμερα το ποσό κοστολόγησης του ανέβηκε. Από τις 300.000 τότε, έφτασε σήμερα να στοιχίζει σύμφωνα με το Transfermarkt 1,2 εκ.