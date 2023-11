Το πανέμορφο μήνυμα της Σπέτσια στον Φερέρ

Με μια πανέμορφη ανάρτηση στα social media η Σπέτσια, ομάδα στην οποία ο Σάλβα Φερέρ ανήκει από το 2019 και από την οποία παίζει δανεικός στην Ανόρθωση, στέλνει μήνυμα στήριξης στον Ισπανό αμυντικό, μετά τη διάγνωσή του με το λέμφωμα Χότζκιν.

Διαβάστε όσα αναφέρει η Σπέτσια:

«Για τέσσερις σεζόν πάλεψες σαν ένας πραγματικός αετός για να τιμήσεις τη φανέλα μας. Χαρήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, κλάψαμε μαζί. Ξέρουμε τη δύναμή σου καλά και είμαστε βέβαιοι ότι και σε αυτήν την περίπτωση θα καταφέρεις να βγεις νικητής! Πάμε Σάλβα! Είμαστε όλοι μαζί σου!»

Per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore!



Forza Salva! Siamo tutti con te! 🤍 pic.twitter.com/LVMWfHg3fe