Η Αντρέεβα πέταξε δύο φορές τη ρακέτα, έχασε πολύτιμους πόντους και αποχαιρέτισε το Wimbledon!

H Μίρα Αντρέεβα, αποκλείστηκε από το Γουίμπλετον εξαιτίας της απρόσεκτης συμπεριφοράς της. Πιο συγκεκριμένα στον αγώνα της με τη Μάντισον Κις, η 16χρονη Ρωσίδα, αποκλείστηκε από την αντίπαλό της αλλά και... λόγω της συμπεριφοράς της, καθώς πέταξε τη ρακέτα της στο έδαφος δύο φορές, χάνοντας την ευκαιρία να προκριθεί στους ημιτελικούς.

Η Μίρα στο πρώτο σετ προηγούνταν με 4-1, αλλά είδε γρήγορα την αντίπαλό της να γυρνάει το παιχνίδι. Μετά από αυτό, πέταξε τη ρακέτα της στο έδαφος, μη μπορώντας να ελέγξει τα συναισθήματά της, με αποτέλεσμα η διαιτητής να της δώσει την πρώτη προειδοποίηση.

Έπειτα, πέταξε ξανά την ρακέτα της, μετά το 5-2 της Μάντισον Κις, με τη διαιτητή να την προειδοποιεί για δεύτερη φορά και να δίνει στην αντίπαλό της το ματς-πόιντ.

Η ίδια υποστήριξε πως δεν την πέταξε, αλλά πως της γλίστρησε από τα χέρια, λέγοντας χαρακτηριστικά στη διαιτητή: «Καταλαβαίνεις τι έκανες; Δεν πέταξα τη ρακέτα, μου γλίστρησε. Είναι η λάθος απόφαση. Μου γλίστρησε και μου έπεσε».

Παρ’ όλα αυτά η διαιτητής δεν άλλαξε την απόφαση της, με αποτέλεσμα η Κις να πάρει την νίκη με 3-6, 7-6, 6-2. Η Αντρέεβα στο τέλος του αγώνα έφυγε εκνευρισμένη, δίνοντας το χέρι της στην αντίπαλό της , όχι όμως και στη διαιτητή του αγώνα.

Η Αντρέεβα έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει η νεότερη Ρωσίδα παίκτρια που φτάνει τα προημιτελικά του Γουίμπλετον, μετά την Άννα Κουρνίκοβα το 1997.

Από την άλλη, η Μάντισον Κις, θα παρευρεθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα της στους προημιτελικούς του Γουίμπλετον , όπου θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία επικράτησε 6-4, 6-0 της Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Mirra Andreeva got a point penalty that gave match point to Keys



She plead with the umpire that she fell & slipped.



Looking at this, she clearly lost her footing.



She released the racquet, but I think the umpire could’ve let this one slide



Sad ending.

pic.twitter.com/CZv5M0nlXW