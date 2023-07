Τσιτσιπάς: «Είχα άγχος που έπρεπε να ξεπεράσω - Έπρεπε να δουλέψω πολύ σκληρά για να πάρω τη νίκη»

Την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon με μεγάλη ανατροπή επί του Άντι Μάρεϊ, πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ενώ έπλεξε και το εγκώμιο του σπουδαίου Βρετανού τενίστα!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ποτέ δεν είναι εύκολο απέναντι στον Άντι. Ήταν ένα δύσκολο ματς, είμαι εντυπωσιασμένος. Είναι τόσα χρόνια στο tour, έχει κάνει δύο σοβαρές επεμβάσεις και παρ' όλα αυτά συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Του εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα για το μέλλον».

«Είχα άγχος, έπρεπε να το ξεπεράσω. Είναι δύσκολο το γεγονός ότι μεγαλώνεις βλέποντας τον να παίζει σε αυτό το κορτ. Όπως είπα είχα ανατριχιάσει όταν πήρε το πρώτο του τίτλο εδώ. Ήταν ένα εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσω. Όταν μεγαλώνεις και τον βλέπεις να αγωνίζεται εδώ, αυτό αποτέλεσε έμπνευση για εμένα. Είναι ένας από τους κορυφαίους τέσσερις τενίστες μαζί με τον Νόβακ, τον Ρότζερ και τον Ράφα. Αυτοί οι τέσσερις καθόρισαν το παιχνίδι και είναι ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα και είμαι ο παίκτης που είμαι σήμερα».

Για το αν τον βοήθησε η διακοπή: «Δεν με βοήθησε η διακοπή. Όταν είσαι ένα σετ πίσω πρέπει να προσέχεις. Μπορεί να επιστρέψει πολλές μπάλες, έπρεπε να δουλέψω σκληρά για να πάρω τη νίκη. Τα πόδια είναι σφικτά τώρα με έκανε να τρέξω σκληρά. Ήταν κάτι δύσκολο».

