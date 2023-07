Wimbledon: Εύκολες νίκες για Ρούμπλεφ, Μουζέτι - Αγχωτική πρόκριση για Πεγκούλα, Αζαρένκα

Εύκολο ξεκίνημα είχαν στην πρεμιέρα τους στο Wimbledon οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Λορέντζο Μουζέτι. Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε 3-0 σετ του Αυστραλού Μαξ Παρσέλ, ενώ ο Ιταλός είχε επίσης ένα άνετο πρωινό, καθώς επιβλήθηκε με 3-0 του Περουβιανού Βαρίγιας.

Στον αντίποδα, οι Τζέσικα Πεγκούλα και Βικτόρια Αζαρένκα τα βρήκαν... σκούρα, αλλά κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια νίκησε δύσκολα 2-1 σετ την συμπατριώτισσα της Λορέν Ντέιβις, ενώ με το ίδιο σκορ ξεπέρασε το εμπόδιο της Γουάν η Λευκορωσίδα.

Αυτή τη στιγμή αγωνίζονται και τα... βαριά χαρτιά της διοργάνωσης, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ίγκα Σβιόντεκ (αμφότεροι στο Νο. 1 του κόσμου), κόντρα σε Κατσίν και Τζου αντίστοιχα, ενώ αργότερα θα μπουν στο court και οι Σαποβάλοφ, Ρουντ, Σβάρτζμαν.

Όσον αφορά τους Έλληνες αθλητές, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθούν αύριο με Τιμ και Κόστιουκ αντίστοιχα, με τις ώρες διεξαγωγής να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστές, κάτι που αναμένεται τις επόμενες ώρες.

That Pegula pass 🎯



No.4 seed @JPegula goes on to survive an early scare against Davis to advance to Round 2, 6-2, 6-7(8), 6-3!#Wimbledonpic.twitter.com/IDfBdQsnEx