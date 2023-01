Τσιτσιπάς: «Ο κορυφαίος που έπιασε ποτέ ρακέτα ο Τζόκοβιτς, προνόμιο που κάνω αυτό στη ζωή μου»

Βαθιά υπόκλιση στον Νόβακ Τζόκοβιτς από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, παρά την ήττα του με 3-0 σετ από τον θρυλικό Σέρβο στον τελικό του Αustralian Open, θέλησε να αναγνωρίσει την ανωτερότητα του αντιπάλου του, χαρακτηρίζοντας τον ως τον κορυφαίο, ενώ μεταξύ άλλων ευχαρίστησε και όλους όσους συνεργάζονται μαζί του βοηθώντας τον σε όλα όσα έχει πετύχει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:

«Νόβακ δεν ξέρω τι να πω νομίζω ότι τα κατορθώματα σου μιλούν από μόνα τους είναι τόσο μεγάλοι οι αριθμοί συγχαρητήρια, όχι μόνο σε σένα και στην οικογένεια σου. Είναι πανομοιότυπος ο τρόπος που μεγαλώσαμε, εκτιμώ ότι έχεις κάνει για το άθλημα, ήσουν καλύτερος στο κορτ, σε ευχαριστώ. Είχα το προνόμιο να παίξω πολύ έντομα παιχνίδια, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, απέναντι σε έναν παίκτη που είναι από τους σπουδαιότερους που έχει βγάλει το άθλημα μας.

Είναι ο καλύτερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα έχεις κάνει για το άθλημά μας, πιέζεις κάθε άνθρωπο που ασχολείται με το σπορ μας να βελτιώνεται. Δεν είναι εύκολο να χάνω σε άλλον ένα τελικό σε Grand Slam, αλλά πάντα θέλω να επιστρέφω. Είμαι χαρούμενος που έχω υποστηρικτικούς ανθρώπους γύρω μου, που μοιράζονται τις ίδιες φιλοδοξίες. Είναι προνόμιο που κάνω αυτό στη ζωή μου, ευχαριστώ τους Έλληνες φιλάθλους που με κάνουν να αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στην πατρίδα μου.

Το να επιστρέφω στην Αυστραλία μου φέρνει πολλές θετικές αναμνήσεις. Ευχαριστώ όλους όσους, είστε δίπλα μου με τη δύσκολη η δουλειά σας , τη σεβόμαστε πολύ. Μπορεί να μη τη δείχνουμε όσο αγωνιζόμαστε, αλλά τη σεβόμαστε. Φυσικά, ευχαριστούμε και τους χορηγούς. Ελπίζω να σας δω και του χρόνου».

