Πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Τσιτσιπά ο Τζόκοβιτς

Με άνεση πήρε το πρώτο σετ του τελικού του Australian Open ο Νοβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.Ο Σέρβος ήταν σαρωτικός και έκανε το 1-0 σετ με 6-3 σε 36 λεπτά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε όπλο το σερβίς, όμως ο Νόλε ήταν ασταμάτητος και βρήκε το μπρέικ.

Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς σταμάτησε δύο break points στο δεύτερο game, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και στο τέταρτο. Ο Τζόκοβιτς έφτασε στο 4-1 και, από κει και πέρα, με τρομερό ποσοστό στο πρώτο σερβίς (94%) και δυνατά χτυπήματα έφτασε άνετα στην κατάκτηση του σετ.

