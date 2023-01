Eκλεισε θέση στον τελικό της Μελβούρνης ο Τσιτσιπάς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατέφερε και θα είναι στον τελικό του Australian Open!

Μετά από μία μεγάλη εμφάνιση, κέρδισε για έκτη φορά σε ισάριθμα ματς, τον Κάρεν Κατσάνοφ, με 3-1 σετ (7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-3) και θα παίξει τον δεύτερο τελικό της καριέρας του σε grand slam και πρώτο στη Μελβούρνη. Αντίπαλός του θα είτε είτε ο Νόβακ Τζόκοβιτς (όπως και στο Roland Garros προ διετίας), είτε ο Τόμι Πολ...

Ο Ρώσος μόνο εύκολο δεν του έκανε το ματς, καθώς σε κάθε break απαντούσε με τον ίδιο τρόπο, ενώ στο τρίτο σετ επιβίωσε από το 5-4 με σερβίς του Στέφανου και στη συνέχεια από δύο match point στο tie break! Μείωσε με αυτόν τον τρόπο σε 2-1

Εμεινε ψύχραιμος, κυριάρχησε στο tie break και έκανε το 1-0 ο Τσιτσιπάς

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τον Στέφανο που με love game έχοντας καλό πρώτο σερβίς, έκανε το 1-0. Ο Ρώσος πήγε σε μεγάλα ράλι στο δικό του πρώτο service game και ισοφάρισε από τα λάθη του Στέφανου, με τον Τσιτσιπά όμως να ανακτά το προβάδισμα αφού στο τρίτο game ο Κατσάνοφ με δυσκολία έβγαλε μερικές επιστροφές, αλλά δεν κατάφερε παρά να πάρει μόλις έναν πόντο.

Ο Τσιτσιπάς σε εκείνο το σημείο έκανε το πρώτο break στο ματς. Βοήθησαν δύο εύκολα λάθη του αντιπάλου του και η δική του πίεση στον τελευταίο πόντο του game, ωστόσο ο Κατσάνοφ αμέσως μετά πήρε πίσω το break και μείωσε σε 3-2.

Ακολούθησαν δύο love game για τους αντιπάλους, με τον Κατσάνοφ να σερβίρει άψογα και να μην επιτρέπει επιστροφές στον Τσιτσιπά, ενώ ο Ελληνας τενίστας έβγαλε δύο οριακούς winner πάνω στις γραμμές και πήρε προβάδισμα 4-3 με ένα smash.

Με ένα τέλειο χτύπημα στην ευθεία, ο Τσιτσιπάς έσπασε το σερβίς του Ρώσου και πήγε να σερβίρει για το σετ. Εκεί όμως άρχισαν τα λάθη. Δύο σερί χαμένα σερβίς, ένα χαμένο χτύπημα μετά από επιστροφή του Ρώσου στο σώμα του και μία λάθος απόφαση να ανέβει στο φιλέ, έφεραν το break για τον Κατσάνοφ που μείωσε σε 5-4, μένοντας ζωντανός στο σετ.

Ο Ρώσος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και ισοφάρισε σε 5-5, με τον Τσιτσιπά να είναι πίσω με 0-30 (δέχτηκε δεύτερη παρατήρηση για καθυστέρηση και έκανε διπλό λάθος), αλλά να αντιδρά βγάζοντας καλά πρώτα σερβίς, για να πάρει προβάδισμα με 6-5. Οι διαφορές τους στο πρώτο σετ θα κρίνονταν τελικά στο tie break.

Εκεί το πρώτο μίνι break ήρθε στο 1-1 για τον Στέφανο που προηγήθηκε με 4-1 από λάθη του αντιπάλου του και πήγε στην αλλαγή προηγούμενος με 5-1 από ένα χαμένο μπάκχαντ του Κατσάνοφ. Με φόρχαντ winner έφτασε σε πέντε set point και τελείωσε το tie break στο 7-2.

Στο 1-1 του δεύτερου σετ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με τρεις ευκαιρίες για break, όμως η αντίδραση του Κατσάνοφ, ο οποίος έβγαλε δύσκολα σερβίς, τον γλίτωσε από ένα ακόμη break και προηγήθηκε 2-1. Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα games καθώς αμφότεροι κρατούσαν σχετικά άνετα το σερβίς τους, κάτι στο οποίο βοηθούσε τα εξαιρετικά πρώτα σερβίς που είχαν.

Ο Κατσάνοφ είχε το προβάδισμα με 4-3. Εκεί ένα τρίτο foot fault που δόθηκε στον Στέφανο στο 40-15, λίγο έλειψε να του…χαλάσει το μυαλό, όμως στο 40-40 συγκεντρώθηκε και με δύο καλά σερβίς ισοφάρισε σε 4-4. Και στο επόμενο game έκανε το αδιανόητο… Στο υπέρ του 15-30 έβγαλε δύο απίθανες άμυνες σε σμας του αντιπάλου του (στα οποία ο Κατσάνοφ έδωσε ύψος για να τα… σιγουρέψει) και στη συνέχεια με μπάκχαντ έφτασε σε διπλό break point, κερδίζοντας το game τελικά αμέσως μετά με αβίαστο λάθος του Ρώσου.

Όπως και στο πρώτο σετ πήγε να σερβίρει για να το κλείσει και αυτή τη φορά δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να κάνει το break. Έκλεισε το σετ με love game και ήταν μία ανάσα από τον τελικό…

Αδιανόητη επιστροφή Κατσάνοφ, έσβησε δύο match point και έμεινε στο ματς

Ένα καλό σερβίς έβγαλε από την δύσκολη θέση τον Κατσάνοφ που προηγήθηκε με 1-0 στο τρίτο σετ. Άλλο ένα love game ακολούθησε για τον Στέφανο, αφού ο αντίπαλός του δεν είχε επιστροφές.

Στο επόμενο game ήρθε και ένα τεράστιο break για τον Στέφανο που μετά από τρεις ευκαιρίες είδε τον αντίπαλό του να κάνει ένα αβίαστο λάθος και να του δίνει τεράστιο πλεονέκτημα. Ο Κατσάνοφ άρχισε να βλέπει… εφιάλτες στο επόμενο game καθώς το 40-0 έγινε 40-40, όμως επιβίωσε και μείωσε σε 3-2. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του και έκανε το 4-2, βάζοντας σε τεράστια πίεση τον Ρώσο που ήξερε ότι αν δεχτεί break θα τελειώσουν τα πάντα.

Ο Ελληνας άσος τον στρίμωξε για τα καλά, φέρνοντας στο 40-40 το game, όμως το Νο20 του κόσμου έβγαλε δύο μεγάλα σερβίς και μείωσε σε 4-3.

Με love game έκανε το 5-3 ο Στέφανος, με τον Κατσάνοφ να μειώνει και τον Τσιτσιπά να πηγαίνει να σερβίρει για την πρόκριση στον τελικό, όμως ο Κατσάνοφ αρνούνταν να πέσει χωρίς μάχη. Κατάφερε να κάνει break κάτι στο οποίο βοήθησε ένα πολύ κακό σμας του Στέφανου στον κρίσιμο πόντο και το ματς πήγε στο 5-5.

Ο Ρώσος πήρε τα πάνω του και με love game προηγήθηκε 6-5, βάζοντας για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη πίεση τον Τσιτσιπά. Ο Στέφανος από εκεί που σέρβιρε για το ματς, βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Το κατάφερε εύκολα μάλιστα, οδηγώντας στο tie break το τρίτο σετ.

Εκεί αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους ως το change. Στο 4-3 ήρθε το break από τον Στέφανο που στο σερβίς του έφτασε σε διπλό match point (6-4), αλλά ο Κατσάνοφ στο σερβίς του Στέφανου κατάφερε να σβήσει το πρώτο και στη συνέχεια γύρισε τούμπα την κατάσταση για να πάρει το σετ και να μείνει ζωντανός στην διεκδίκηση της πρόκρισης.

Εμεινε ψύχραιμος και πέρασε στον τελικό ο Τσιτσιπάς!

Μετά από το toilet break ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να μείνει συγκεντρωμένος στο ματς καθώς παρά τα χαμένα match point, εξακολουθούσε να είχε προβάδισμα 2-1 στα σετ.

Κράτησε το σερβίς του εύκολα και στη συνέχεια βρήκε ένα break από λάθος του Κατσάνοφ, για να φτάσει στο 3-0 αμέσως μετά, χάρη σε ένα εξαιρετικό service game.

Ο Κατσάνοφ μείωσε σε 3-1, αλλά δεν βρήκε ευκαιρίες από τον Στέφανο για break στο επόμενο game. Με το σκορ στο 4-1, η πίεση ήταν και πάλι στην πλευρά του Ρώσου που μείωσε σε 4-2, αλλά ο Τσιτσιπάς με ένα αψεγάδιαστο game έφτασε ένα βήμα πριν τον τελικό (5-2).

Ο Ρώσος ήθελε μία ανατροπή μεγαλύτερη από αυτή που πέτυχε στο τρίτο σετ. Μείωσε σε 5-3, αλλά στο επόμενο γκέιμ ο Στέφανος τελείωσε το ματς.

"The most extraordinary point" 🫠@steftsitsipas digs deep and finds a way to win the rally 👏 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 • #AusOpen pic.twitter.com/43Q9aEmlQ7