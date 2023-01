Η μεγάλη ευκαιρία για να γίνει ο Τσιτσιπάς No. 1 στην παγκόσμια κατάταξη!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Γίρι Λεχέτσκα, επιβλήθηκε 6-3, 7-6(7-2), 6-4 και έκλεισε θέση για 4η φορά -και 3η σερί- στους 4 καλύτερους του Australian Open!

Στα ημιτελικά ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Κατσάνοφ, έχοντας ρεκόρ 5-0 στα παιχνίδια μαζί του και ο δρόμος για το παρθενικό του Grand Slam έχει... ανοίξει για τα καλά!

Ο 24χρονος super star έχει μια ευκαιρία να ανέβει για πρώτη φορά στην καριέρα του No.1 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και αυτό μπορεί να γίνει αν σηκώσει την κούπα, όμως με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

4th #AusOpen semifinal awaits!@steftsitsipas will play Karen Khachanov for a spot in the #AO2023 men's singles final. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/PfSzKS0vCQ