Τζόκοβιτς για τον τραυματισμό του: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν πάει καθόλου καλά»

Μέρα με τη μέρα κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος μετά την πρόκρισή του στους «32» του Australian Open.

Ο Σέρβος σταρ τόνισε πως η κατάστασή του δεν είναι καλή και πως ελπίζω να βελτιωθεί για τη συνέχεια. Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ.

«Για να είμαι ειλικρινής δεν πάει καθόλου καλά. Το παρακολουθώ μέρα με τη μέρα. Ένιωσα καλύτερα στο προηγούμενο ματς από ό,τι σήμερα. Μόνο αυτό μπορώ να πω τώρα. Εξαρτάται από τον Θεό να με βοηθήσει και τους φυσιοθεραπευτές. Πάμε μέρα με τη μέρα και ελπίζω να είμαι έτοιμος για τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια».

Για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε στο ματς με τον Κουακό, λόγω τον τραυματισμών, αλλά και του… μεθυσμένου θεατή, είπε: «Έγιναν όλα σήμερα. Θα ήθελα να έχει τελειώσει στα τρία σετ, αλλά μπράβο στον Κουακό που έπαιξε καλό τένις. Υπήρχαν κάποιες ενδιαφέρουσες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, αλλά είναι grand slam, βραδινά παιχνίδια, μπορεί να είναι έντονα για τους παίκτες. Πρέπει να το δεχτούμε και να πάρουμε ό,τι περισσότερο γίνεται».

Για το πόσο δύσκολο είναι να πάρει winners στη φετινή διοργάνωση, σχολίασε: «Οι μπάλες είναι πιο αργές, από ό,τι όταν έπαιξα τελευταία φορά, νομίζω κάποιοι παίκτες παραπονιούνται. Εγώ δεν παραπονιέμαι, αλλά το σχολιάζω. Οι συνθήκες δεν βοηθούν για να προσπαθήσεις για winners, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν τόσο καλό αθλητή όπως είναι ο Ένζο, που αμύνεται καταπληκτικά. Αντιμετώπιζα ό,τι αντιμετώπιζα, βοήθησε η καλή αρχή στο τέτρτο σετ».

