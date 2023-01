Σούπερ Σάκκαρη, νίκησε την Μέρτενς και έδωσε πρόκριση στην Ελλάδα

Η Μαρία Σάκκαρη έστειλε την Ελλάδα στο... Περθ. Η 27χρονη τενίστρια με φοβερή εμφάνιση νίκησε την Ελίζ Μέρτενς με 6-1 και 7-5 χαρίζοντας στην ελληνική ομάδα την πρωτιά στο Group A του United Cup. Πλέον η Ελλάδα θα είναι παρούσα στα ημιτελικά του United Cup στο Περθ έχοντας αξιώσεις ακόμη και για τον τίτλο, με την 27χρονη, νούμερο 6 στον κόσμο, αλλά και τον Στέφανο Τσιτσιπά στη σύνθεσή της.

Η Σάκκαρη χρειάστηκε μόλις 82 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Βελγίδας που είναι στο νούμερο 29 του κόσμου. Παρότι έχασε το πρώτο γκέιμ στο σερβίς της, κέρδισε τα έξι επόμενα και το πρώτο σετ με 6-1, ενώ στο δεύτερο σετ κάνοντας συνολικά τρία μπρέικ έφτασε στη νίκη με 7-5.

Η αντίπαλός της θα είναι μια εκ των Κροατίας και Γαλλίας, με την ομάδα του Μπόρνα Τσόριτς να είναι το φαβορί, καθώς προηγείται από χθες με 2-0. Η σειρά θα συνεχιστεί με την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη με τον Ζιζού Μπεργκς και θα κλείσει με το μεικτό διπλό. Για την ώρα, έχει βγει το ζευγάρι του τελικού στο Σίδνεϊ, όπου θα αναμετρηθούν Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ, ενώ στο Μπρίσμπεν η Ιταλία θα παίξει με Πολωνία ή Ελβετία.

