Αποσύρεται από τo ATP Finals ο Αλκαράθ!

Με άδοξο τρόπο θα ολοκληρωθεί η σεζόν του Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός τενίστας τραυματίστηκε στον χθεσινό (4/11) αγώνα με τον Χόλγκερ Ρούνε για το Masters του Παρισιού, και απ' ότι φαίνεται η ζημιά στους κοιλιακούς που αποκόμισε είναι αρκετά σοβαρή ώστε να τον κρατήσει εκτός για το υπόλοιπο του 2022.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί τόσο στο ATP Finals του Νοεμβρίου στο Τορίνο, όσο και στο Davis Cup με την Ισπανία.

Ο ίδιος ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, όπου έγραψε: «Μετά την απόσυρση μου από τον αγώνα χθες και αφού εξετάστηκα από το ιατρικό τιμ, τελικά αυτό είναι το αποτέλεσμα του τραυματισμού μου: μια εσωτερική μυϊκή ρήξη στο αριστερό κοιλιακό τοίχωμα με εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης τις 6 εβδομάδες»

After my withdrawal yesterday and having been evaluated by my medical team, @drlopezmartinez and @JuanjoMoreno_M, unfortunately this is the result of my injury: an internal oblique muscle tear in the left abdominal wall with an estimated recovery time of six weeks. pic.twitter.com/MbVHhJF1Oe