«Γλίστρησε» στα πέναλτι το ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Ολυμπιακό στο χάντμπολ

Στα πέναλτι χάθηκε το ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο τελικό του European Cup, που έγινε στο ΣΕΦ παρουσία περίπου 7.000 θεατών (μεταξύ αυτών και του προέδρου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη), οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν ακόμη και στο +8 απέναντι στη Βαλούρ, από την οποία είχαν χάσει 30-26 στην Ισλανδία, αλλά το τελικό 31-27 έστειλε το ματς στα πέναλτι. Εκεί, ο κορυφαίος του αγώνα -και συνολικά της σεζόν- Σάββας Σάββας ήταν ο μοιραίος για την πειραϊκή ομάδα, καθώς αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση (δοκάρι) και, με συνολικό σκορ 35-32, το τρόπαιο... ταξίδεψε στο Ρέικιαβικ.

Με ώθηση από τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί τους, οι παίκτες του Ζέλικο Μπάμπιτς μπήκαν στο ματς με τρομερή αποφασιστικότητα και χρειάστηκαν μόλις οκτώ λεπτά για να ισοφαρίσουν τη διαφορά του πρώτου αγώνα (6-2). Η Βαλούρ προσπάθησε να ισορροπήσει τα πράγματα, αλλά στο 20ο λεπτό ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά στο πολυπόθητο +5, με τον Παπαβασίλη να «γράφει» το 10-5. Με τον Σάββα να αποτελεί και πάλι τον κύριο εκφραστή των επιθέσεων, αλλά και με δύο γκολ σε κενό τέρμα από Παπαβασίλη και Σλίσκοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα στα ίδια επίπεδα ως το τέλος του ημιχρόνου και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 16-11.

Στις αρχές του β΄ μέρους, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύθηκε τα διαδοχικά δίλεπτα που δέχθηκαν οι Ισλανδοί, τις επεμβάσεις του Κοτανίδη, αλλά και την απόκρουση του Παπαντωνόπουλου σε πέναλτι του Οσκαρσον, και έφτασε τη διαφορά στα οκτώ γκολ (24-16) στο 43΄, με συνεχόμενα τέρματα του Σάββα. Η Βαλούρ αντέδρασε, κατάφερε να βγάλει αιφνιδιασμούς και μείωσε σε 26-22 στο 50΄, αναγκάζοντας τον Μπάμπιτς να καλέσει τάιμ-άουτ. Ο Σάββας, παρά το στενό μαν-του-μαν των Ισλανδών, συνέχιζε να δίνει λύσεις, με τον Γκούσταφσον να ηγείται με τη σειρά του για την ομάδα του.

Περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη, ο Γκίσλασον με μία... ακροβατική προσπάθεια από θέση πίβοτ «έγραψε» το 30-26, για να «απαντήσει» ο Πασσιάς, 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μία άμυνα, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει τον Μάγκνουσον, ο οποίος στα εννέα δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 31-27 και έστειλε τον τελικό στα πέναλτι, αφού η εκτέλεση φάουλ του Σάββα σε «νεκρό» χρόνο δεν βρήκε στόχο.

Στη διαδικασία των πέναλτι, οι πρώτοι εννέα παίκτες που εκτέλεσαν ήταν ψύχραιμοι: Οσκαρσον, Μάγκνουσον, Γκούσταφσον, Νόρντμπεργκ και Γιόνσον για τη Βαλούρ, Σλίσκοβιτς, Παπαβασίλης, Τζηράς και Δομπρής για τους γηπεδούχους. Ο Σάββας, πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης και με 20 γκολ στους δύο τελικούς, ανέλαβε την πέμπτη εκτέλεση, έστειλε όμως τη μπάλα στο δοκάρι και «έγραψε» τον... πικρό επίλογο του τελικού για τον Ολυμπιακό.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζέλικο Μπάμπιτς): Κοτανίδης, Τζηράς 2, Καραμπουρνιώτης, Παπαβασίλης 4, Βίντα 3, Τζίμπουλας, Παπαντωνόπουλος, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 6, Δομπρής 4, Πασσιάς 2, Μοντόρο 3, Σλαβούλιτσα, Κάβτσιτς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 10

ΒΑΛΟΥΡ (Όσκαρ Μπιάρνι Όσκαρσον): Γκούσταβσον, Γκίσλασον 1, Γιόνσον 3, Σίγκουρντσον, Θόρνταρσον 1, Πάλσον, Όσκαρσον 5, Στέφανσον, Γκούσταφσον 8, Γιούλιουσον, Χόστερτ 1, Μάγκνουσον 7, Νόρντμπεργκ 3, Φίλκισον, Πέτερσον 2, Φίνσον 1

