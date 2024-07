«Οι γερμανικές Αρχές απέτρεψαν τρομοκρατικό χτύπημα του ISIS πριν τον τελικό του EURO 2024»

Μία αποκλειστική πληροφορία φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα η βρετανική SUN. Σύμφωνα με αυτή, οι γερμανικές Αρχές απέτρεψαν τρομοκρατικό χτύπημα από τον ISIS πριν τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία.

Συγκεκριμένα η επίθεση, πάντα όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής SUN, η επίθεση θα γινόταν στη Fan Zone των Άγγλων οπαδών.

Οι Γερμανοί είχαν συλλέξει πληροφορίες ότι πέντε άτομα τα οποία ήταν υποστηρικτές του ISIS θα προσπαθούσαν να περάσουν στην «ζώνη» των Άγγλων οπαδών.

Μετά από ελέγχους που έγιναν, τρία άτομα τα οποία ήταν υπό παρακολούθηση για κάποιες ημέρες, συνελήφθησαν από τις Αρχές. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα.

Police stopped 'ISIS terror plot' ahead of England's Euro 2024 final in Berlin after a series of raids which saw three suspects detained https://t.co/8YCtvBlGUw