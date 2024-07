BINTEO: Απίστευτος Ντιόγκο Κόστα, είπε όχι σε τρία πέναλτι των Σλοβένων και έστειλε την Πορτογαλία στους «8»

Αυτό που έγινε στην Φρανκφούρτη στον τρίτο αγώνα των «16» του Euro 2024 δεν έχει επαναληφθεί. Ο Ντιόγκο Κόστα απέκρουσε και τα τρία πρώτα πέναλτι των Σλοβένων στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας», οι συμπαίκτες του ευστόχησαν ισάριθμες φορές και η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση θρίλερ για τους «8» εις βάρος της Σλοβενίας με 3-0 στην ψυχοφθόρο αυτή διαδικασία.

Το ματς στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση δεν ανέδειξε νικητή (0-0), ωστόσο, στα πέναλτι ο γκολκίπερ της Πόρτο ήταν κυριολεκτικά ανίκητος και η ομάδα του Μαρτίνεθ θα παίξει στα προημιτελικά με τη Γαλλία.

Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από το αναμενόμενο στο πρώτο 45λεπτο. Η Πορτογαλία σαφώς η πιο ποιοτική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε από την αρχή, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά οι Σλοβένοι δεν μπήκαν στο ματς φοβισμένοι, κοίταξαν στα μάτια τους αντιπάλους τους και μετά το πρώτο 15λεπτο άρχισαν να βγαίνουν από την άμυνά τους και προσπάθησαν να «χτυπήσουν» στην κόντρα.

Με τους Μέντες και Λεάο να προκαλούν προβλήματα στη δεξιά πτέρυγα των Σλοβένων και τον Βιτίνια να προσπαθεί από τον άξονα να «μοιράσει» το παιχνίδι, η ομάδα του Μαρτίνεθ πίεσε από το ξεκίνημα για να σκοράρει το συντομότερο δυνατό. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13ο λεπτό, μετά τη σέντρα ακριβείας του Σίλβα από δεξιά, με τους Ρονάλντο και Φερνάντες να μην μπορούν να σπρώξουν τη μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντά.

Στο 31' η κεφαλιά του Ρονάλντο δεν ανησύχησε τον Όμπλακ, ενώ στο 34΄ ο «κεραυνός» του CR7 με το απευθείας φάουλ έστειλε τη μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα σουτ του Σέσκο στο 44' αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή βρήκε σε ετοιμότητα τον Κόστα, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Ήταν η πρώτη... υποψία ευκαιρίας των Σλοβένων στο παιχνίδι! Το ημίχρονο έκλεισε με μία μεγάλη φάση για τους Πορτογάλους. Το σουτ του Παλίνια, όμως, έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα να «γλύψει» τη ρίζα της δεξιάς δοκού και να φύγει άουτ.

Άντεξε στην πίεση η Σλοβενία

Με μία σημαντική στιγμή για τους Ίβηρες ξεκίνησε το β΄ μέρος. Το σουτ του εντελώς αμαρκάριστου Σίλβα στην καρδιά της περιοχής, μετά την ωραία προσπάθεια του Κανσέλο, ήταν απελπιστικά άστοχο. Στο 55΄ ο Όμπλακ είπε «όχι» στο δυνατό σουτ (φάουλ) του Ρονάλντο. Κι ενώ η Πορτογαλία πίεζε με κάθε τρόπο για να σκοράρει, στο 61' ο Σέσκο έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση, πέρασε στο σπριντ τον Πέπε, αλλά το τελείωμά του απέναντι στον Κόστα ήταν κάκιστο, στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Σλοβενίας στο ματς.

Όσο περνούσε η ώρα η κούραση άρχισε να φαίνεται όλο και πιο έντονα στις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Το 0-0 δεν άλλαξε μετά από 94 λεπτά, αν και στο 89' ο Ρονάλντο νικήθηκε στο τετ-α-τετ με τον Όμπλακ (το σουτ του Πορτογάλου απέκρουσε σωτήρια ο κίπερ των Σλοβένων).

Η παράταση είχε δύο «μοιραίους»

Η πρώτη ομάδα που απείλησε στον επιπλέον χρόνο ήταν η Σλοβενία. Ο Βέρμπιτς προσπάθησε στο 95' να πλασάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε στο πόδι Πορτογάλου κι έφυγε κόρνερ.

Η φάση που σημάδεψε το ματς έγινε στο 105'. Ο Ορσάτο υπέδειξε πέναλτι στο 103' σε μπάσιμο του Ζότα και πέσιμο του σέντερ φορ της Λίβερπουλ στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Ντρκούσιτς. Ένα πολύ αυστηρό πέναλτι, που ανέλαβε να εκτελέσει ο Ρονάλντο δύο λεπτά μετά. Ο Πορτογάλος σημάδεψε τη δεξιά γωνία, αλλά ο Όμπλακ με φοβερή επέμβαση απέκρουσε τη μπάλα η οποία βρήκε και στο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

Το κλάμα του CR7 αμέσως μετά ήταν ενδεικτικό της απογοήτευσης που τον διακατείχε. Οι συμπάικτες του έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να τον συνεφέρουν, με τον κορυφαίο παίκτη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του! Απίστευτη ευκαιρία έχασε στο 115΄ ο Σέσκο για να στείλει τη Σλοβενία στους «8». Ο στράικερ της Λειψίας σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Κόστα, μετά το τραγικό λάθος του Πέπε, δεν κατάφερε να νικήσει τον κίπερ της Πόρτο ο οποίος έκανε τεράστια απόκρουση με το πόδι.

Τα πέναλτι

Ίλιτσιτς Απόκρουση Κόστα

Ρονάλντο 1-0

Μπάλκοβετς Απόκρουση Κόστα

Φερνάντες 2-0

Βέρμπιτς Απόκρουση Κόστα

Σίλβα 3-0

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο (117' Νέβες), Ντίας, Πέπε (117' Σεμέδο), Μέντες, Φερνάντες, Παλίνια, Βιτίνια (65' Ζότα), Σίλβα, Ρονάλντο, Λεάο (76' Κονσεϊσάο)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ματίαζ Κεκ): Όμπλακ, Καρνίτσνικ, Ντρκούσιτς, Μπιγιόλ, Μπάλκοβετς, Στογιάνοβιτς (86' Βέρμπιτς), Τσέριν, Έλσνικ (106' Ίλισιτς), Μλάκαρ (74' Γκόρενς-Στάνκοβιτς), Σέσκο, Σπόραρ (74' Τσέλαρ)

Diogo Costa is the first man in European Championship history to save three penalties in a shootout.

No man in European Championship history has saved more shootout penalties and he's only faced three.

He also kept a clean sheet in the 120 minutes.#EURO2024 pic.twitter.com/i8Qm7XYj4b