Grand Prix Ισπανίας: Πήρε την pole position ο Όσκαρ Πιάστρι

Και δώσ' του «Η Ισπανία είναι κριτήριο» και «Κατεβάζει αναβαθμίσεις το μισό γκριντ στην Ισπανία και όλα γίνονται» και «Μην εκπλαγείτε αν έρθουν τα πάνω κάτω στην Ισπανία» και ούτω καθεξής.

Curly hairs.

Τουτέστιν «τρίχες κατσαρές».

Παρά τις... διαρροές περί σημαντικών πακέτων που θ' άλλαζαν τις ισορροπίες στη δυναμική των μονοθεσίων, εν τέλει στην πίστα κατέστη σαφές με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως η ΜακΛάρεν παραμένει μπροστά από τους υπόλοιπους.

Οι δύο πιλότοι της πρωταθλήτριας κατασκευαστών του 2024 δεν απειλήθηκαν, ουσιαστικά, σε κανένα σημείο, είχαν μία αίσθηση υπεροχής κι αυτό, για τους ίδιους, ήταν υπέροχο. Ο Όσκαρ Πιάστρι στην ακροτελεύτια προσπάθειά του στο Q3 πήρε την pole, όντας 2 δέκατα και κάτι ψιλά ταχύτερος του Νόρις.

Αύριο πάμε για Papaya Rules, δηλαδή, μιας οι άλλοι papaya μπορούν ν' απειλήσουν τους «πορτοκαλί». Πόση αλήθεια αντέχετε;

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν "best of the rest", αν και δε νομίζουμε πως ενθουσιάζεται με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό ο τέσσερις σερί φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Ολλανδός θα προσπαθήσει, φυσικά, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί αύριο, όμως με βάση την εικόνα των κατατακτήριων το βάρθο φαντάζει με ταβάνι.

άσελ, Χάμιλτον (επικράτησε της εσωτερικής «μονομαχίας» με τον team-mate του), Αντονέλι, Λεκλέρκ, Γκασλί, Χάτζαρ (άλλη μία φοβερή εμφάνιση από τον μικρό) και Αλόνσο συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των δοκιμαστικών στη Βαρκελώνη, που υποτίθεται ότι θα μας προσέφερε έντονες συγκινήσεις.

Μακάρι, προφανώς, να συμβεί αυτό αύριο, όμως δεν το βλέπουμε.

Μας εμποδίζουν, βλέπετε, κάτι τρίχες κατσαρές...

