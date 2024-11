Moto GP: Ο Μπανάια πήρε την pole position

Ο αναβάτης της Ducati Lenovo άφησε στη δεύτερη θέση τον Αλέις Εσπαργκάρο και στην τρίτη τον Μαρκ Μάρκεθ. Τέταρτος ήταν ο άλλος διεκδικητής του τίτλου, Χόρχε Μαρτίν. Ο αγώνας σπριντ θα ξεκινήσει στις 16:00, με τον Μαρτίν να θέλει τη νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ο Μπανάια θα προσπαθήσει να πάρει αυτός τον αγώνα και να μετατρέψει σε θρίλερ το φινάλε του παγκοσμίου πρωταθλήματος, στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.

Η κατάταξη των αναβατών:

P1 for the reigning World Champ 🔥

P4 for the #MotoGP standings leader 👀



This is the grid for the #TissotSprint where #TheRematch will be ON! ⚔️#SolidarityGP 🏁 | #RacingForValencia pic.twitter.com/r9bftLASQG