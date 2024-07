Φερστάπεν: «Όσοι με κριτικάρουν να πάνε να γ***»

Πριν από αυτά τα λόγια του, ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον κλήθηκαν από τους αγωνοδίκες που εξετάζουν το συμβάν της σύγκρουσής τους στον 63ο γύρο του αγώνα της Βουδαπέστης. Κι αν κάποιος εκ των δύο κριθεί υπαίτιος της σύγκρουσης, δεν αποκλείεται να χάσει την 3η ή την 5η θέση της οποία κατέκτησε ο Άγγλος και ο Ολλανδός αντίστοιχα στον 13ο φετινό αγώνα της Formula 1.

Στη διάρκεια του αγώνα της Ουγγαρίας τα πράγματα δεν κύλησαν καλά για τον πρωταθλητή: η στρατηγική που επέλεξε με την ομάδα της Red Bull, που περιλάμβανε κυρίως την προσπάθεια να κάνει το overcut στις McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις (που έκαναν το 1-2) και στη Mercedes του Λιούις Χάμιλτον δεν απέδωσε καρπούς.

Επτά γύρους πριν το τέλος, με πιο φρέσκα ελαστικά, ο Ολλανδός επιχείρησε να περάσει τον Χάμιλτον στα φρένα της πρώτης στροφής, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε σε ένα εκτενές μπλοκάρισμα των φρένων και στην επαφή της Red Bull με τη Mercedes του Λιούις, όταν ο Χάμιλτον έστριβε στην είσοδο της δεξιάς φουρκέτας.

Η σύγκρουση των τροχών των άλλοτε μεγάλων μονομάχων του τίτλου είχε ως αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να βρεθεί στο χώρο διαφυγής της στροφής, και να πέσει στην 5η θέση - πίσω και από τον Χάμιλτον, και από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON



A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG