Άνετη νίκη για Γαλαταριώτη - Ιωάννου στο Ράλλυ Φοινικούδων

Τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλλυ πέτυχαν την Κυριακή (26/5) οι Σίμος Γαλαταριώτης / Αντώνης Ιωάννου, οι οποίο στο μπάκετ του γνώριμου Volkswagen Polo GTi R5 επικράτησαν άνετα στο θεαματικό Ράλλυ Φοινικούδων – Λάρνακας κερδίζοντας και τις οκτώ ειδικές διαδρομές. Δεύτεροι, όπως και στον εναρκτήριο αγώνα, ήταν οι Παναγιώτης Γιάγκου / Άριστος Νικολάου με Hyundai i20 R5 οι οποίοι ήταν σαφώς ταχύτεροι από τους αντιπάλους τους για τη δεύτερη θέση, Κώστα Ζήνωνος / Φάνο Χριστοφή, που συμπλήρωσαν το βάθρο και σκόραραν τους πρώτους τους φετινούς πόντους.

Toν αγώνα διοργάνωσε η Λέσχη Αυτοκίνητου Λάρνακας, μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου ο οποίος διοργανώνει το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Στην τέταρτη θέση και πρώτοι στην RC2 τερμάτισαν οι Μιχάλης Ποσείδιας / Ανδρέας Χρυσοστόμου με Mitsubishi Lancer Evo X οι οποίοι ανέτρεψαν το αρχικό προβάδισμα των Κώστα Λαού / Μιχάλη Στυλιανού (Mitsubishi Lancer Evo ΙX) οι οποίοι κατετάγησαν τελικά πέμπτοι. Τη δικίνητη (2WD) κατηγορία κέρδισαν οι Χρίστος Σκορδής/ Κώστας Νικηφόρου με Ford Fiesta R1 που τερμάτισαν 12οι.

Στην κλάση RCS2 πρώτευσαν οι Σωκράτης Σωκράτους / Γιάννος Ευριπίδου με Subaru Impreza που ήταν έκτοι γενικής και στην RCS1 οι δέκατοι γενικής Χριστόδουλος και Σταύρος Χριστοδούλου (Honda Civic). Με Honda Civic συμμετείχαν και σε αυτό τον αγώνα η Μαρία Χατζηγεωργίου και η Μαρία Παπανδρέου, τρέχοντας μόνο την Κυριακή (26/5) καθώς η οδηγός είναι αρχάρια.

Μετείχαν συνολικά 23 πληρώματα ενώ την εκκίνηση έδωσε ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας.

Επόμενος αγώνας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος το 51ο Ράλλυ Κύπρος, 4-6 Οκτωβρίου που είναι παράλληλα και προτελευταίος αγώνας του Μεσανατολικού Πρωταθλήματος.

Χορηγός του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλλυ 2024 είναι τα λιπαντικά ENEOS Motor Oil, η Psaltis Auto Parts και η Honda – Γαλαταριώτης.

Υποστηρικτές του αγώνα της Λάρνακας ήταν οι BookieCo Betting Stores Ltd, Sabelt, Di Capilla Seaside Stories, ΕΚΟ - Πρατήριο Αθηένου Kυριάκος Π. Ποιητής, klimacontrol, ESSO - Λιμνιώτης, Floros Stylianou (motors) ltd, Smartway Motors LTD, Tofalli Construction & Development και alpinestars.

