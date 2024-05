Ο φόρος τιμής της Ferrari για τον Άιρτον Σένα στην Ίμολα

Ο Λεονάρντο Σένα, αδερφός του Άιρτον, είπε πρόσφατα ότι η Ferrari ήταν ένα όνειρο για τον τρις πρωταθλητή της Formula 1, ενώ ο Τσέζαρε Φιόριο -διευθυντής της Scuderia στις αρχές της δεκαετίας του 1990- σε δική του συνέντευξη επιβεβαίωσε ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο, αλλά η μεταγραφή βρήκε εμπόδιο στην ανώτατη διοίκηση της Ferrari.

Παρότι οι δύο μεγαλύτεροι θρύλοι της ιστορίας της Formula 1 δεν συνεργάστηκαν ποτέ, η Scuderia αποτίει τον δικό της φόρο τιμής στον Βραζιλιάνο αυτό το τριήμερο στην Ίμολα, όπου ο Σένα έχασε τη ζωή του πριν από 30 χρόνια.

Οι δύο Ferrari SF-24 θα έχουν και στις τρεις μέρες στο Autodromo Enzo e Dino Ferrari στο πλάι τους, στο εμπρός τμήμα του καλύμματος του κινητήρα, ένα ειδικό αυτοκόλλητο με τη φράση “Σένα 30 Χρόνια”.

Η κίνηση της Scuderia είναι μόνο μία από τις πολλές αυτού του τριημέρου για τη θλιβερή επέτειο του 1994, όταν την Πρωτομαγιά εκείνης της χρονιάς ο Άιρτον πέρασε για πάντα στην αιωνιότητα στη στροφή Ταμπουρέλο και μία ημέρα νωρίτερα έχασε τη ζωή του στη στροφή Τόζα ο Αυστριακός Ρόλαντ Ράτζενμπεργκερ.

It's been 30 years since the darkest weekend in our sport. This week we remember both Ayrton Senna and Roland Ratzenberger in Imola 🇮🇹#ImolaGP pic.twitter.com/6bcTRBJfu6