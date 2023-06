Τζιωρτζής: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να έρθουν τα αποτελέσματα στη Μ. Βρετανία»

You play like you practice λένε οι Αμερικάνοι και αυτό ταιριάζει απόλυτα στις εμφανίσεις του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή στο Brands Hatch, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μετά την πρεμιέρα στη Βαλένθια και μέχρι τον εξαιρετικά σημαντικό αγώνα στη Μεγάλη Βρετανία ο Τζιωρτζής βρέθηκε σε εξαντλητικές δοκιμές εξέλιξης, τόσο στη βάση της Academy Motorsport στην Ιταλία όσο και στη Μεγάλη Βρετανία.

«Πέρα από το τριήμερο του αγώνα, η δουλειά που έκανε προηγουμένως η ομάδα είναι τεράστια και γι αυτό είπα ότι μας αξίζουν αυτές οι επιτυχίες» εξηγεί ο Τζιωρτζής και προσθέτει: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις δύο νίκες στη EURO NASCAR 2, ειδικά αν αναλογιστούμε τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε το Σάββατο (17/06). Στο προκριματικά κόλλησε το πεντάλ της βενζίνης με αποτέλεσμα να γράψω μόνο έναν γρήγορο γύρο και να εκκινήσω από την τρίτη θέση. Δεν εντοπίσαμε το πρόβλημα και στον αγώνα της PRO εγκατέλειψα στην πρώτη στροφή. Ευτυχώς μετά βρήκαμε το πρόβλημα».

Εκκινώντας από την τρίτη θέση ο Τζιωρτζής μοίρασε… πόνο αφού αρχικά πέρασε τον προπέρσινο πρωταθλητή Martin Doubek ενώ στην συνέχεια ήταν η σειρά του περσινού δευτεραθλητή Alberto Naska να υποκύψει στην ταχύτητα του Κύπριου οδηγού.

«Την Κυριακή είχα δύσκολο έργο στην PRO αφού εκκινούσα από την 25η θέση σε μια πίστα μόλις 48 δευτερολέπτων. Ήθελα να κάνω όσο πιο πολλά προσπεράσματα, αλλά με ασφάλεια διότι ήθελα το αυτοκίνητο γερό το απόγευμα στην EURO NASCAR 2. Ανέβηκα 17 θέσεις, πιο πολλές από όσες περίμενα, και ήμουν πρώτος στα Junior (κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενων). Πήρα και 4 βαθμούς από τα προσπεράσματα και είμαι 11ος στη βαθμολογία» δηλώνει ο Τζιωρτζής και συνεχίζει: «είμαι λίγο στεναχωρημένος όπως ήρθαν τα πράματα αφού είχα την ταχύτητα να είμαι και στο βάθρο της PRO. Όμως, όπως λέω πάντα, όταν το αυτοκίνητο αποφασίσει διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι».

Όσο αφορά στην EURO NASCAR 2 επισημαίνει: «Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, άλλωστε δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο! Την Κυριακή (18/06) πέρασα δύο φορές τον πρωτοπόρο του αγώνα (σ.σ. Jouffreau) και έκανα το 4/4 φέτος».

Ο Τζιωρτζής έχει διαφορά 21 βαθμών στην πρωτοπορία της EURO NASCAR 2, ενώ έχουν γίνει 4 κούρσες επί συνόλου 10 που περιλαμβάνει η… κανονική περίοδος (εκ των οποίων θα μετρήσουν οι 8 καλύτερες), πριν τον τελικό στο Βέλγιο τον Οκτώβριο όπου οι βαθμοί μετρούν διπλοί.

Στην κατηγορία PRO είναι 11ος και έχει διαφορά 35 βαθμών από τον πρώτο.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουλίου. Εκεί ο Τζιωρτζής θα αγωνιστεί τόσο στην κατηγορία PRO όσο και στην EURO NASCAR 2. Πρόκειται για έναν αγώνα ιδιαίτερης σημασίας τόσο για τον ίδιο, αφού πέρσι η ατυχία με τον κινητήρα ενώ προπορευόταν άνετα του στοίχισε μια σίγουρη νίκη, όσο και για την Academy Motorsport καθώς πρόκειται για ιταλική ομάδα.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αγωνίζεται με την στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υφυπουργείου Τουρισμού, τον χορηγούν η ALCO Filters, η ENEOS Motor Oil και η Psaltis Auto Parts και τον υποστηρίζουν η Televantos Used Trucks, το Sana Hiltonia και η πίστα Daytona.