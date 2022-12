Formula 1: Στο Ζάντβουρτ το ολλανδικό Grand Prix μέχρι το 2025

Οι ανακοινώσεις της Formula 1 για την ανανέωση των συνεργασιών της με διάφορες πίστες ανά τον κόσμο συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ζάντβουρτ το οποίο θα φιλοξενεί το ολλανδικό Grand Prix τουλάχιστον μέχρι το 2025. Έτσι, θα έχουμε παράταση στην πέμπτη περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη πίστα φιλοξενεί αγώνα της F1.

Η αρχή έγινε την τετραετία 1950–1953, επέστρεψε για μία σεζόν το 1955, και συνέχεια ακολούθησαν δύο μεγάλες περίοδοι. Η πρώτη ήταν από το 1958 μέχρι το 1971 και η δεύτερη από το 1973 μέχρι το 1985.

Το 2021 επέστρεψε στο καλεντάρι της Formula 1 όπου και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2025.

BREAKING: The Dutch Grand Prix will continue in Zandvoort until at least 2025! 🇳🇱#F1 #DutchGP pic.twitter.com/vp9gqImH65