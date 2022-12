Κλείδωσαν τα έξι σπριντ της F1 για το 2023

Επιπλέον βαθμούς θα διεκδικήσουν οι οδηγοί της Formula 1 το 2023 σε Αζερμπαϊτζάν, Αυστρία, Βέλγιο, Κατάρ, Βραζιλία και Όστιν των ΗΠΑ, αφού όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, εκεί «κλείδωσαν» τα σπριντ για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά ο πιλότος που θα κάνει τον ταχύτερο στις κατατακτήριες της Παρασκευής, θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει από την P1 στο sprint race, ενώ ο νικητής αυτού θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!



Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf