Formula 1: Το τελικό grid του GP Ιαπωνίας

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας μας χάρισαν μία πολύ κλειστή μάχη, με την pole position να κρίνεται στα χιλιοστά. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που πήρε την 1η θέση και αντιστάθηκε στην πίεση των δύο οδηγών της Scuderia Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός, ενώ ο Κάρλος Σάινθ απείχε 57 χιλιοστά του δευτερολέπτου από την pole position.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μπήκε σε μπελάδες όταν είχε ένα πολύ παράξενο συμβάν στο Q3 με τον Λάντο Νόρις της McLaren. Όμως τελικά ο παγκόσμιος πρωταθλητής δέχθηκε επίπληξη από τους αγωνοδίκες για την ενέργειά του κι έτσι το grid δεν άλλαξε.

Για μια ακόμη φορά στο 2022 οι Φερστάπεν και Λεκλέρ εκκινούν από την πρώτη σειρά, ενώ για 13η φορά εφέτος ο Σάινθ βρέθηκε στο τοπ 3 των κατατακτηρίων. Πολύ σημαντικό για τον Ολλανδό είναι το γεγονός πως εκκινεί από την καθαρή πλευρά της πίστας, όμως ο Μονεγάσκος έχει την εσωτερική. Ενδιαφέρον στην πρώτη 10άδα θα έχει η μάχη των Alpine και Mercedes, όπως επίσης και το τι θα κάνει ο πάντα καλός στις εκκινήσεις Σεμπάστιαν Φέτελ από την 9η θέση.

Ο καιρός αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο Grand Prix, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για εμφάνιση της βροχής κάποια στιγμή κατά τη διάρκειά του. Αυτό θα ανακατέψει την τράπουλα της στρατηγικής, με την επιλογή γόμας για την εκκίνηση να είναι κρίσιμης σημασίας.

Αυτό είναι το grid του GP Ιαπωνίας

THE GRID



Here's how we line up for Sunday's race at Suzuka, after the closest qualifying session of the year!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Xyav8palqb