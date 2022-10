Formula 1: Ξέσπασε φωτιά στο μονοθέσιο του Πιέρ Γκασλί, κανένας κίνδυνος για τον πιλότο

Στα πιτ της πίστας της Σιγκαπούρης μετά το τέλος των ελεύθερων δοκιμών (FP2) και ενώ αποσυρόταν ο Πιέρ Γκασλί μέσα στο μονοθέσιο, ξέσπασε φωτιά η οποία σβήστηκε άμεσα και ο οδηγός βγήκε από το κόκπιτ χωρίς να κινδυνεύσει.

Την φετινή σεζόν, ο Γάλλος πιλότος της AlphaTauri έχει 22 βαθμούς και βρίσκεται στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των οδηγών, με καλύτερη θέση την πέμπτη στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο teammate του, Γιούκι Τσουνόντα, βρίσκεται 16ος με έντεκα βαθμούς.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2



The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S