Εθνική Σχολή Δεοντολογίας: Το πρώτο … κουδούνι!

Το πρώτο … κουδούνι για την Εθνική Σχολή Δεοντολογίας του Αθλητισμού, «κτύπησε» στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο του The G C School of Careers! Εκεί όπου έγινε η πρώτη διάλεξη στους μαθητές, από την πρόεδρο της Εθνικής Σχολής Δεοντολογίας Δρ. Χριστίνα Ιωάννου, με θέμα την Ακεραιότητα στον Αθλητισμό, τις Ολυμπιακές Αξίες και το «Ευ Αγωνίζεσθαι». Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Δρ. Ιωάννου, «Σημασία σε ένα αγώνα δεν έχει τόσο η νίκη, αλλά η απόλαυση της συμμετοχής».

Την πρόεδρο της Σχολής συνόδευσε και ο πρωταθλητής του τζούντο Γιώργος Μαλαρτζισβίλι, ο οποίος επίσης μίλησε στους μαθητές για την αξία του Αθλητισμού και τις δικές του εμπειρίες στον πρωταθλητισμό. Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, κρίνοντας από τη θέρμη και την αφοσίωση με την οποία οι μικροί μαθητές του The G C School of Careers παρακολούθησαν τους δυο ομιλητές, αλλά και από την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: «Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν για τις Ολυμπιακές Αξίες, την ακεραιότητα στον αθλητισμό και το «Ευ Αγωνίζεσθαι», από την πρόεδρο της Εθνικής Σχολής Δεοντολογίας, Δρ. Χριστίνα Ιωάννου. Για την αξία του αθλητισμού, μίλησε στους μαθητές και ο πρωταθλητής του τζούντο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλ».

Στόχος της Εθνικής Σχολής Δεοντολογίας του Αθλητισμού είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, παρόμοιες διαλέξεις να γίνουν σε όσο το δυνατό περισσότερα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, με σκοπό την επιμόρφωση των μαθητών γύρω από το Ολυμπιακό πνεύμα και τις Αξίες του Αθλητισμού, μακριά από τη βία και τις ψυχοφθόρες εξαρτήσεις και την αλλαγή κουλτούρας στον αθλητισμό μας.