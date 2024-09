Οι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του ΚΟΑ στις Αθλητικές Ομοσπονδίες

Με το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Child Safeguarding: A key role in sport» («Προστασία των παιδιών: προτεραιότητα για τον αθλητισμό») την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024 ολοκληρώθηκε η ενημέρωση που παρείχε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού προς τις Ομοσπονδίες και τους εμπλεκόμενους αθλητικούς φορείς σχετικά με τον ασφαλή αθλητισμό για τα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού, υπό την αιγίδα της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης (EPAS) και έγινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Start to Talk Cyprus-For better protection of Children in Sport» που διεξάγεται αύριο, Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν:

• Καθορισμός βασικών εννοιών και ορολογίας προστασίας του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών τύπων κακοποίησης και παραμέλησης σε ένα αθλητικό περιβάλλον.

• Κατανόηση των βασικών προτύπων για την προστασία των αθλητών/τριών και των απαραίτητων δομικών στοιχείων για την πρόληψη της κακοποίησης.

• Περιγραφή του ρόλου και των ευθυνών των υπαλλήλων προστασίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στον αθλητισμό.

• Εισαγωγή της φροντίδας που βασίζεται σε τραύμα, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο του τραύματος και προάγοντας περιβάλλοντα θεραπείας και αποκατάστασης.

Τον συντονισμό του σεμιναρίου είχε η αρμόδια λειτουργός του Οργανισμού για το θέμα Στέφανη Γουήλερ, με την Έλενα Κασέρο (υπεύθυνη του προγράμματος Start to talk του Συμβουλίου της Ευρώπης) και τον Πολ Περσέα (μέλος του Intenational Pool of Experts του Συμβουλίου της Ευρώπης) να αναλαμβάνουν το εκπαιδευτικό κομμάτι του σεμιναρίου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.