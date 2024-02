ΦΩΤΟ: Ο Παύλος Κοντίδης μάζεψε χρήματα για δέκα συναθλητές του!

ΠτΔ – Gala Dinner Ξενοδοχείο «Four Seasons», Λεμεσός, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στο Gala Dinner για ενίσχυση του προγράμματος του Παύλου Κοντίδη «Towards Paris». // PoR – Gala Dinner Four Seasons Hotel, Lemesos, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Gala Dinner for the support of Pavlos Kontides “Towards Paris” programme.