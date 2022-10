Ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία ο 7ος κατά σειρά αγώνας δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία και πληθώρα συμμετοχών, ο αγώνας-θεσμός των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, RUN AS ONE 2022, που αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή και Υγεία».

Με σύνθημα «Συνεχίζουμε να τρέχουμε για τα παιδιά μας», το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ΟΝΕ 2022 επέστρεψε φέτος με φυσική παρουσία, μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής διεξαγωγής λόγω της πανδημίας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ανάγκη των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ για προσφορά.

Με προϊστορία επτά ετών επιτυχημένης διοργάνωσης, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ΟΝΕ αποτελεί τον πιο δημοφιλή και διασκεδαστικό αγώνα δρόμου της Λευκωσίας, με μουσική και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, στήθηκε στον χώρο στάθμευσης της Υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, που αποτελεί σημείο εκκίνησης και τερματισμού του αγώνα, ένα μεγάλο πάρτι με FUN PARK για μικρούς και μεγάλους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ραδιοφωνικός σταθμός MIX FM μετέδιδε ζωντανά, μεταφέροντας τον παλμό του αγώνα.

Τον φετινό αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS τίμησαν με την παρουσία τους δρομείς και παιδάκια δημοτικών σχολείων που απόλαυσαν μία αθλητική γιορτή αφιερωμένη σε αυτά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε απονομή μεταλλίων και βράβευση των πρώτων, στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών αλλά και του εταιρικού αγώνα.

Μεγάλοι νικητές του ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2022 αναδείχθηκαν οι δρομείς:

Ημιμαραθώνιος Γυναικών: Θάλεια Χαραλάμπους (1η θέση), Αναστασία Τριμιντή (2η θέση) και Νάσω Αγαπίου (3η θέση)

Ημιμαραθώνιος Ανδρών: Χριστόφορος Πρωτοπαπάς (1η θέση), Γιώργος Φάττας (2η θέση) και Φοίβος Κωνσταντίνου (3η θέση)

Ατομικός 10 χιλιομέτρων Γυναικών: Έλια Ιωάννου (1η θέση), Τζούλη Ανδρέου (2η θέση), Tamara Schmidt (3η θέση).

Ατομικός 10 χιλιομέτρων Ανδρών: Souleiman Azaz (1η θέση), Vladimir Shcheblykin (2η θέση), Νικόλας Γεωργίου (3η θέση).

Ατομικός 5 χιλιομέτρων Γυναικών: Θάλεια Χαραλάμπους (1η θέση), Μύρια Σωτηρίου (2η θέση), Χριστίνα Κουρρή (3η θέση),

Ατομικός 5 χιλιομέτρων Ανδρών: Γιώργος Τοφή (1η θέση), Souleiman Azaz (2η θέση), Αντρέας Μισιάρας (3η θέση)

Εταιρικός Δρόμος 5 χιλιομέτρων: Running Under The Moon (1η θέση), WARGAMING (2η θέση) και Ελληνική Τράπεζα (3η θέση).

Oι πρώτοι 3 νικητές κάθε αγώνα έλαβαν έπαθλα και δωροεπιταγές από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ενώ όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν στον αγώνα 1Κ FUN RUN έλαβαν πιστοποιητικό και μετάλλιο για την προσπάθειά τους.

Τον συντονισμό και την οργάνωση του επιτυχημένου αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2022 ανέλαβε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Νατάσα Κωνσταντινίδου. Τον αγώνα παρουσίασαν η Χριστιάνα Αριστοτέλους και ο Λούης Πατσαλίδης και στήριξαν οι μεγάλοι χορηγοί, Ελληνική Τράπεζα, Primetel και ο ελεγκτικός οίκος Deloitte. Ο αγώνας δρόμου 1Κ Fun Run πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Υποστηρικτής του φετινού αγώνα ήταν η εταιρεία Landas Colour, χορηγός επικοινωνίας ο Mix FM και χορηγοί οι εταιρείες: Holland & Barrett, ACS Courier, NEXTECH, Universal Life, Bean Bar, Diplomat Cyprus (με τα προϊόντα All in) και Henkel (με τα προϊόντα Dixan και Somat). Τη διοργάνωση στήριξαν επίσης οι Δήμοι Στροβόλου, Λευκωσίας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2023, αφού το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE επιστρέφει κάθε χρόνο με σκοπό την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της σημασίας της τακτικής άσκησης από την παιδική ηλικία. Όλα τα έσοδα του αγώνα διατίθενται στο πρόγραμμα «Παιδί, Διατροφή και Υγεία» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την πολύτιμη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.