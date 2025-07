Χαλάει του Gagua στην ΑΕΛ: «Προτίμησε Σλοβακία αντί Κύπρου»

Αλλαγή δεδομένων στην ΑΕΛ και την υπόθεση του Giorgi Gagua.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γεωργιανής σελίδας Geo Team, που εξειδικεύεται σε θέματα Γεωργιανών ποδοσφαιριστών, ο 22χρονος επιθετικός αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Dunajská Streda της Σλοβακίας.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, ενώ χθες βράδυ βρισκόταν καθ’ οδόν για την Κύπρο, επέστρεψε στο σπίτι του απευθείας από το αεροδρόμιο. Ο λόγος; Φαίνεται πως προέκυψε νέα πρόταση από τη σλοβακική ομάδα, την οποία ο Gagua επέλεξε.

🚨 EXCL: Giorgi Gagua Chooses Slovakia Over Cyprus! 🇸🇰



Per Geo Team, the Georgian will continue his career at Dunajská Streda instead of AEL Limassol.



Last night Gagua was on his way to Cyprus - returned home directly from the airport. 🛬



Medical Check Tomorrow with DAC 🩺 pic.twitter.com/0x0HLbUpHp