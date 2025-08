Η προκλήρωση της ΑΕΚ στο Europa League

Το νικητή του HNK Rijeka (CRO) vs Shelbourne FC (IRL)

Το νικητή του HŠK Zrinjski Mostar (BIH) vs Breiðablik (ISL)

Το νικητή του Lincoln Red Imps FC (GIB) vs FC Noah (ARM)

Το νικητή του BK Häcken (SWE) vs SK Brann (NOR)

Στη περίπτωση που η ομάδα της Λάρνακας αποκλειστεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στα πλέι οφ του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των δύο πιο κάτω ομάδων:

Τον νικητή του SK Rapid (AUT) vs Dundee United FC (SCO)

2*: Crystal Palace FC (ENG)

Τον νικητή του FK Partizan Beograd (SRB) vs Hibernian F.C. (SCO)

Τον νικητή του FC Ballkani (KOS) vs Shamrock Rovers FC (IRL)

Τον ηττημένο του Panathinaikos FC (GRE) vs FC Shakhtar Donetsk (UKR)