Τα δύο σταυροδρόμια της ΑΕΚ και οι υποψήφιοι αντίπαλοι στον β' γύρο

H AEK έμαθε από χθες ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός αντίπαλός της θα είναι η Παρτιζαν.

Σήμερα οι κυπελλούχοι θα γνωρίζουν τον επόμενο που θα βρεθεί απέναντί τους σε περίπτωση πρόκρισης ή αποκλεισμού.

Eάν συνεχίσει την πορεία της στον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League θα παίξει με μία εκ των:

Winners of Pairing 3: Paksi FC (HUN) vs CFR 1907 Cluj (ROU)

Winners of Pairing 4: PFC Levski Sofia (BUL) vs Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Winners of Pairing 5: Sabah FC (AZE) vs NK Celje (SVN)

FC Baník Ostrava (CZE)

Εάν αποκλειστούν από την ομάδα της Σερβίας, στον β’ προκριματικό γύρο του Conference League, θα παίξουν με μία εκ των: FC Olexandriya (UKR), Paksi FC (HUN) vs CFR 1907 Cluj (ROU), PFC Levski Sofia (BUL) vs Hapoel Beer-Sheva FC (ISR), PFC Zire (AZE) και FC Urartu (ARM) vs FC Neman Grodno (BLR).