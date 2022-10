Η «μαγεία» του Άλτμαν, υποψήφια για κορυφαίο γκολ στο Europa League

Καμία έκπληξη!

H UEFA δημοσίευσε τα γκολ τα οποία είναι υποψήφια για το κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής του Europa League και... πλήρως αναμενόμενα, σ' αυτά συγκαταλέγεται και η γκολάρα του Όμρι Άλτμαν.

Ο Ισραηλινός άσος της ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στην ιστορική ισοπαλία με την Ντιναμό Κιέβου (3-3) με ένα τρομερό γυριστό «ψαλίδι» κι έβαλε υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής.

«Αντίπαλοι» του Άλτμαν είναι ο Ζάιτς για την εκτέλεση φάουλ με την οποία η Φενέρμπαχτσε μείωσε σε 3-2 κόντρα στη Ρεν, ο Ίσακσον για το γκολ με το οποίο η Μίντιλαντ άνοιξε το σκορ απέναντι στη Λάτσιο και ο Κατάι ο οποίος επίσης άνοιξε το σκορ, για τον Ερυθρό Αστέρα απέναντι στην Τραμπζονσπόρ. Και τα τρία τους υπέροχα, αλλά του Άλτμαν ξεχωρίζει...

Δείτε την ανάρτηση της UEFA και πατήστε πάνω για να ψηφίσετε:

A, B, C or D? Which goal are you voting for? ⚽️🤔@Heineken | #UELGOTW | #UEL