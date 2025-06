Nέα ενίσχυση με Ανδρέου

Nέα μεταγραφική κίνηση για την Ομόνοια 29ης Μαΐου που ενέταξε στο δυναμικό της τον Χένρη Μπέιτς Ανδρέου.

Η ανακοίνωση:

«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Χένρη Μπέιτς Ανδρέου.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 02/04/2001 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού.

Καλωσορίζουμε τον Χένρη στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

We are building the team.

#2025_2026»