Συνεχίζει την ίδια συνταγή ο Άρης: Ο εκλεκτός για αντι-Σπιλέφσκι

Τον αντικαταστάτη του Αλεξέι Σπιλέφσκι φαίνεται πως βρήκε ο Άρης, σύμφωνα με αναφορές σε ΜΜΕ της Λευκορωσίας.

Συγκεκριμένα όλα δείχνουν πως η ομάδα της Λεμεσού συνεχίζει με την ίδια συνταγή, επιλέγοντας έναν Λευκορώσο για να αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του.

Πρόκειται για τον 39χρονο Άρτεμ Ράντκοφ, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2024 εργαζόταν ως βοηθός προπονητής στην Ντιναμό Μακατσκαλά, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί, επίσης ως βοηθός, στην εθνική U21 της Λευκορωσίας και την ΜΠΑΤΕ.

Ως πρώτος προπονητής ο Ράντκοφ δούλεψε μόνο στην Ισλόχ, από τον Γενάρη του 2021 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πέραν από την καταγωγή, ο Ράντκοφ έχει κοινό με τον Σπιλέφσκι και το νεαρό της ηλικίας τους.