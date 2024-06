Συμφώνησε και επιστρέφει ο Σα Πίντο!

Επιστρέφει στο Ιράν και την Εστεγκλάλ ο Ρικάρντο Σα Πίντο!

Ο πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Hatam Shiralizadeh τα βρήκε με την ομάδα του Ιράν και επιστρέφει στον πάγκο της.

Ricardo Sá Pinto has reached an agreement with Esteghlal FC to become the new coach of Tehran's blue giants for the upcoming season.



Javad Nekonam is expected to be dismissed after failing to lead Esteghlal to the championship in Iran's Pro League.



