MegaBet Plus: Ακόμη μια διάκριση για το εργασιακό της περιβάλλον και την κοινωνική εταιρική της ευθύνη

Η MegaBet Plus, τιμήθηκε με το βραβείο «6.1 Best CSR Initiative, with employees’ involvement» στα Cyprus HR Awards 2022, λαμβάνοντας μια ακόμη διάκριση για το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον της! Η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023, όπου κατά τη διάρκειά τους αναδείχθηκε η συνεπής προσήλωση της εταιρείας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η συνεχής συμβολή των υπαλλήλων της για την επίτευξη του σκοπού της!

Ο κ. Γιώργος Χαλλουμής, Chief Human Resources Officer της MegaBet Plus, εξέφρασε την ικανοποίησή του κατά τη διάρκεια της τελετής, όπου ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή και τον οργανισμό Boussias Cyprus για την αναγνώριση αυτής της σπουδαίας διάκρισης. Ανέφερε ότι η βράβευση αποτελεί μια ξεχωριστή τιμή για την MegaBet Plus, δεδομένου ότι η εταιρεία πάντα προσπαθεί να διατηρεί την ομάδα της στην καρδιά όλων των πρωτοβουλιών της.

Το τελευταίο διάστημα, η MegaBet Plus επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συμπεριέλαβε κάθε μέλος της ομάδας της σε δράσεις που ανέλαβε, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κοινωνίας. Με αποφασιστικότητα και αφοσίωση, η εταιρεία ανέλαβε τον ρόλο της ως υπεύθυνη εταιρεία και ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που της έχει παραχωρήσει η κοινωνία από την πρώτη μέρα λειτουργίας της.

Ο κ. Χαλλουμής επεσήμανε τη σημασία του σωστού εργασιακού περιβάλλοντος στη MegaBet Plus και τονίζει ότι αυτό ενθαρρύνει την καινοτομία αλλά και την ανέλιξη των υπαλλήλων της. Με πείρα, αφοσίωση και ενισχυμένη συνεργασία, η ομάδα της MegaBet Plus πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της Κύπρου γενικότερα.

Η MegaBet Plus δεσμεύεται να συνεχίσει την πορεία της ως υπεύθυνη εταιρεία, προωθώντας τις αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των υπαλλήλων της σε πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Με δέσμευση για την κοινωνία και το περιβάλλον, η MegaBet Plus συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επίτευξη μιας βιώσιμης και ευημερούσας κοινωνίας.

Λίγα λόγια για τη MegaBet

Η MegaBet Plus, είναι γνωστή ως ηγέτης της αγοράς στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχήματος στην Κύπρο με πάνω από 33 χρόνια εμπειρίας. H εταιρεία υπερηφανεύεται για τα περισσότερα από 200 καταστήματα λιανικής που προσφέρουν άριστες αθλητικές στοιχηματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχαγωγίας σε κάθε πόλη και σε κάθε αγροτική περιοχή της χώρας.

Η Megabet Plus είναι αφοσιωμένη στο να δίνει πίσω στην κοινωνία, μέσω του ευρύτερου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.