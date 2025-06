Η Ριέκα θέλει πίσω τον Όρσιτς!

«Σειρήνες» για Όρσιτς σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στη Κροατία. Συγκεκριμένα, το Croatian Football αναφέρει πως ο αθλητικός διευθυντής της Ριέκα, Darko Raić-Sudar επιθυμεί την επιστροφή του άσου της Πάφου στην ομάδα και βρίσκεται σε επαφές με τους πρωταθλητές προκειμένου να γίνει η μεταγραφή.

Αυτό που σημειώνουν είναι πως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία με τις συζητήσεις να είναι σε εξέλιξη.

Θυμίζουμε πως ο Όρσιτς αγωνίστηκε με την φανέλα της Ριέκα τη σεζόν 2015-2016 ενώ το συμβόλαιό του με τους Παφίτες λήγει το 2026.

RIJEKA PUSHING FOR ORŠIĆ RETURN!



Rijeka have reopened talks to sign Mislav Oršić, with sporting director Darko Raić-Sudar already in contact with Pafos FC.



Nothing is agreed yet, but negotiations are underway. [@PrvaHrvLiga]#Oršić #Rijeka #Transfers #HNL pic.twitter.com/NcIX5CxxIR