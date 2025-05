Δεν έχουν φρένο οι Παφίτες-Ήδη 2000 κόμμενα εισιτήρια

Ήδη έχουν κόπει 2000 μαγικά χαρτάκια για τον τελικό κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ στο ΓΣΠ το ερχόμενο Σάββατο (24/5).

Η Πάφος FC ενημερώνει:

«Πάνω από 2000 εισιτήρια για τον Τελικό Κυπέλλου εξαφανίστηκαν μέσα σε 3 ώρες!

Πάμε για ακόμη ένα ρεκόρ! 📈

🎫🔗 Εισιτήρια διαθέσιμα:

CYPRUS CUP FINAL 24.05.25 20:00 – TICKETING

